A Los Angeles Lakers a Hawks ellen is vereséget szenvedett (138-122), ezzel pedig ismét negatívba fordult a mérlegük.



Lebron James is nyilatkozott a meccs után, ahol csalódottan értékelt:

„Bármelyik este nyerhetünk bárki ellen, de így van fordítva is, bárki idejöhet és szétrúghatja a s*ggünket!”



„Mi a rekordunk? 24-25? Az kevesebb, mint a meccsek fele… na tessék!” – mérgelődött a legenda.

LeBron James on the 24-25 Lakers: “We could on any given night beat any team in the NBA. And then on any given night we could get our ass kicked” pic.twitter.com/IlKra5XAmy