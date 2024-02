Elfogyott a türelem Jacque Vaughn iránt. A Brooklyn Nets vezetőedzője alig nyolc napja töltötte be a 49. életévét, és minden bizonnyal nem olyan születésnapi ajándékról álmodott, hogy elveszti az állását. Márpedig a Brooklyn Nets vezetősége nem nézte tovább tétlenül, hogy a csapat csak szenved az NBA alapszakaszában (a Keleti konferenciában csak a 11. helyen áll, a play-int érő 10. helytől is messze), és úgy döntött, szerződést bont a szakemberrel. Jacque Vaugh 2016 óta dolgozott a Nets-nél, kezdetben segédedzőként, 2022 óta pedig vezetőedzőként, és a 2022–2023-as idényben rájtászásba vitte a csapatot, még ha ott a Philadelphia 76ers le is söpörte (4–0).

"Nagyon nehéz döntést hoztunk, de a csapat érdekét néztük – indokolta Vaughn menesztését Sean Marks, a Nets általános menedzsere. – Mindent köszönünk Jacque-nak, és kívánunk neki további sikereket a jövőre nézve."

Fotó: Getty Images / Winslow Townson