A 2026-os csúcshétvégének Los Angeles ad majd otthont és már körvonalazódni látszik, hogy mely városok lehetnek a befutók az azt követő években. Sajtóértesülések szerint a Milwaukee Bucks abban reménykedik, hogy 2027-ben vagy 2028-ban a Fiserv Forumban is rendezhetnek majd All-Star hétvégét, legutóbb a város 1977-ben adott otthont az eseménynek. Egyéb források arról is szólnak, hogy 2022-ben és 2023-ban is beadták mrá a kérvényt, de a liga akkor Clevelandnek és Salt Lake Citynek adta a jogot. A 2029-es rendezésről is vannak már pletykák, melyek szerint a Boston Celtics is gőzerővel dolgozik azon, hogy 1964 után ismét elátogasson oda az NBA színe java.

Egyéb hírek az NBA háza tájáról:

Ha már All-Star-gála, az AP arról számolt be, hogy Joel Embiid térdsérülése miatt Bam Adebayo fog bekerülni a keleti keret kezdőjébe, ezzel a Heat centere először kaphat helyet a kezdő ötösben a gálán, de ezt a döntést majd Doc Rivers hozza meg. A Miami Heatből legutóbb Dwayne Wade 2016-ban volt tagja a kezdő ötösnek egy All-Star mérkőzésen.

Kawhi Leonard szereplése is veszélyben forgott, ugyanis a játékos kihagyta a Los Angeles Clippers utolsó mérkőzését a szünet előtt, Law Murray (The Athletic) azonban arról számolt be, hogy a 32 éves csatár sérülése nem olyan komoly és néhány percet kaphat majd.

Végezetül maradva a hétvége legfontosabb történéseinél, Adam Silver, az NBA első embere úgy nyilatkozott, hogy kiáll azon döntése mellett, mely szerint 65 lejátszott mérkőzéshez van kötve az NBA díjak elnyerése, szerinte a szabályozás remek hatással van a ligára. Ennek a kritiériumnak az idei nagy vesztese Joel Embiid, aki minden bizonnyal megkapta volna az MVP-címet az alapszakasz végén, ám a térdsérülése miatt nem lesz meg az ehhez szükséges mecsszám.

