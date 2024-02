Szebb napokat is megélt a 17-szeres bajnok Celtics és a 18-szoros győztes Lakers rivalizálása, hiszen jelenleg aliga vannak egy súlycsoportban a felek: a Boston továbbra is magabiztosan vezeti a keleti konferenciát, immár öt győzelemre nőtt előnye a Milwaukee Bucksszal szemben, míg a Los Angeles csak a nyugati tabella kilencedik pozicíóját foglalja el. LeBron Jamesék három idegenbeli mérkőzés után látogatnak a TD Gardenbe, melyből kettőt el is veszítettek.

A túloldalon Jayson Tatumék az Indiana Pacers és a New Orleans Pelicans ellen is magabiztos győzelmet arattak. Ráadásul a Boston Celtics hazai pályán 24 mérkőzéséből csupán kettőt veszített el. Tovább növeli a kelták esélyességét, hogy amíg náluk Kornet játéka bizonytalan, addig a vendégeknél LeBron James és Anthony Davis szerepeltetése is kérdéses, habár valószínűsíthető, hogy mindkét sztár ott lesz a parketten.

Magyar idő szerint péntek hajnalban további három meccset rendeznek még, a New York Knicks és az Indiana Pacers találkozója parázs csatát hozhat, hiszen a keleti harmadik és hatodik feszül egymásnak. A Cleveland Cavaliers a Memphis Grizzlies csapatához utazik, míg a Utah Jazz a Philadelphia 76erst fogadja Salt Lake Cityben.

Packed 4-game slate tonight on TNT and the NBA App



▪️ Knicks seek 9 IN A ROW

▪️ LeBron, Lakers visit #1 Celtics

▪️ Cavs have won 11 of last 12



(Borítókép: Harry How/Getty Images)