Indiana Pacers–Toronto Raptors 122–130

Darko Rajakovic, a Toronto Raptors edzője ízletes jutalmat ígért játékosainak, ha sikerül három mérkőzéset egymás után megnyerniük, és a Pacers idegenbeli legyőzésével összejött a szezonbeli leghosszabb győzelmi széria. A játékosok azonban nem valamilyen különleges étteremre vágytak, a lefújást követően "piz-za, piz-za" rigmussal adták edzőjük tudtára, mit szeretnének. A csapatot az All Star-játékos Scottie Barnes vezette, aki tripla duplát (21 pont, 12 lepattanó, 12 assziszt) ért el, de további hat játékos zárt legalább tíz ponttal a Torontóból. A Pacers végig küszködött, különösen Tyrese Haliburton volt formán kívül. Mezőnyből 11-ből csak 2 dobása sikerült, végül 9 ponttal és 7 assziszttal zárt. Az Indiana csapatként 46%-os sikerességgel dobott, ami nem volt elég ezúttal a győzelemhez.

New York Knicks–Detroit Pistons 113–111

Huszonkét másodperccel a mérkőzés vége előtt még 111–110-re vezetett a Detroit, a New York ráadásul Jalen Brunson révén hárompontost rontott, és mivel a lepattanót követően a Pistonsé lett a labda, mindenki azt hitte, a vendégek kezében a mérkőzés. A Knicks azonban hihetetlen módon fordítani tudott, Josh Hart révén, aki előbb egy kétpontossal megszerezte a vezetést, majd mivel faultolták is, a büntetőt is bedobta, kialakítva a végeredményt. Az eseménysort a lenti videón érdemes végigkövetni. Brunson amúgy 35 ponttal és 12 assziszttal így is csapata legjobbja lett, és minden bizonnyal ő is egyetért Hart mérkőzés utáni nyilatkozatával, miszerint: "Nem érdekel milyen csúnyán nyertünk. Nem érdekel, hogyan nyertünk. Ez az NBA, itt csak a győzelem számít." A Pistons sorozatban 14. alkalommal kapott ki a Knicks-től, pedig ezúttal igazán közel állt a győzelemhez. Cade Cunningham így is 32 ponttal zárt, Jalen Duren pedig 11 pontja mellett 16 lepattanót gyűjtve ért el dupla duplát.

WHAT IN THE WORLD JUST HAPPENED??



JOSH HART AND-1 FOR THE WIN pic.twitter.com/d3yF9srnVD — KnicksMuse (@KnicksMuse) February 27, 2024

Memphis Grizzlies–Brooklyn Nets 86–111

A legsimább mérkőzés lett a játéknapon, köszönhetően, hogy a Brooklyn már a félidőre 26 pontos előnybe (66–40) került. A győzelem volt az All Star-szünetben ideiglenesen kinevezett vezetőedző, Kevin Ollie első győzelme az NBA-ben vezetőedzőként. A mérföldkő nem maradhatott ünneplés nélkül, játékosai tetőtől talpig eláztatták Ollie-t. Az örömbe azért kis üröm is vegyült, Cam Thomas bokasérülés miatt idejekorán elhagyta a parkettet. Dennis Schroder 18 pointot dobott, Dorian Finney-Smith 13 pontja mellett 9 lapattanót szedett le a csapatból. A Grizzliesnél egyedül Lamar Stevens teljesítményét lehet kiemelni, 9 mezőnykísérletéből 8 volt jó, végül 17 ponttal zárt.

Sacramento Kings–Miami Heat 110–121

Bam Adebayo és Jaime Jaquez Jr. vezette győzelemre Sacramentóban a Heatet, előbbi 28, utóbbi 26 pontig jutott. Ki kell még emelni Kevin Love teljesítményét, aki a padról jutott 19 pontig, a csapat kiemelkedő teljesítményt nyújtott legnagyobb sztárja, Jimmy Butler hiányában. A Sacramentóból Domantas Sabonis tirpla dupláig jutott (14 pont, 14 lepattanó, 10 assziszt), amivel karriercsúcsot jelentő 21. tripla dupláját jegyzi, valamint a liga történetének tizedik játékosa lett, aki egymás után 40 mérkőzésen jut dupla dupláig egy szezonban. A Heat kibírta, hogy a Kingsnek az első negyedben volt egy 20–4-es rohama, a félidőben már 65–62-re vezetett, a harmadik negyedet aztán 17 ponttal nyerte, és onnan már nem volt kérdés a mérkőzés alakulása.

Fotó: Getty Images / Elsa