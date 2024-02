Folytassa, Kevin!

Egymás után másodjára kapott ki a Suns, pedig az All-Star-gála előtt kirobbanó formában voltak. A Rockets szinte egykosaras meccset nyert ellenük, a houston jobban bírta a végét, pedig a Suns részéről Kevin Durant parádés napot fogott ki, 28 pontot, 11 lepattanót és 8 gólpasszt jegyzett, nem volt messze a tripla-duplától sem. A 35 esztendős csatár megdobta 28,296. pontját is az NBA-ben, amivel megelőzte a 28,289 pontos Carmelo Anthonyt, aki az örökrangsor kilencedik helyén állt. A ligában a 16. évét taposó Durant nincs messze a nyolcadik helytől sem, azt jelenleg 28,596 ponttal Shaquille O'Neal birtokolja, s mivel a Phoenix játékos 27,3 pontot átlagol a szezon során, így nagyjából 11 mérkőzés alatt utolérheti és befoghatja a los angelesi legendát.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving up to 9th all-time in scoring leaders! pic.twitter.com/GuUlpx8xtL