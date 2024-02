Boston Celtics-Los Angeles Lakers 105-114

A 2023/24-es szezonban először került sor az észak-amerikai profi kosárlabdaliga-történelem egyik legnagyobb rivalizálásának újabb fejezetére. A Boston Celtics és a Los Angeles Lakers 374. alkalommal találkozott egymással, s minden előjel arra mutatott, hogy a hazai pályán 24 mérkőzésből 22 győzelemmel rendelkező és a keleti konferencia első helyén tanyázó Boston átgázol ősi riválisán, pláne, hogy a meccs előtt kiderült, a vendégek két sztárja, LeBron James és Anthony Davis sem tudta vállalni a játékot.

Austin Reaves viszont tarthatatlan volt: 32 ponttal a hátán cipelte csapatát, ebből ráadásul karriercsúcsot jelentő 7 (!) kosár is hárompontos volt, s a Lakers 114-105-re nyert a TD Gardenben, amire 2021 óta nem volt példa.

