Charlotte Hornets–Los Angeles Lakers 118–124

Anthony Davis tripla duplája (26 pont, 15 lepattanó, 11 pont), LeBron James 26 és D'Angelo Russell 28 pontja repítette a Lakerst, amely a Hornets legyőzésével 4–2-vel zárta idegenbeli túráját. A Hornetsnél Brandon Miller karriercsúcsot jelentő 33 ponttal zárt, csapata azonban ennek ellenére is nyolc mérkőzéses vereségszériánál tart.

Cleveland Cavaliers–Sacramento Kings 136–110

A Cleveland a Kings legyőzésével már a második legjobb százalékkal álló klub a Nyugati konferenciában, a legutóbbi 15 mérkőzéséből pedig 14-et megnyert. Érdekesség, hogy a 136 pont több mint a hárompontosokból jött, a Cavs ugyanis 23-szor (69 pont) talált kosárba a vonalon túlról, ami idénycsúcs a csapatnál. Donovan Mitchell 29 pontot szórt, Max Strus 22-vel zárt. A Kingsnél Domantas Sabonis 15. tripla dupláját (12 pont, 19 lepattanó, 15 assziszt) jegyezhette a szezonban.

The hottest team in the NBA. The Cleveland Cavaliers. 14-1 in their last 15 games, 6th straight win after they beat the Sacramento Kings 136-110 pic.twitter.com/1ZWYEf3ghm