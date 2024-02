Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks 117-129

Újabb fantasztikus játéknapot hozott az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság alapszaksza, az NBA. Nagy csatára volt kilátás a Milwaukee Bucks és a Dallas Mavericks között, hiszen Jannisz Antetokunmpo és Luka Doncic, a liga két sztárja, újra összecsapott egymással. A második negyed elején pedig még 25 ponttal is vezetett a hazai pályán játszó Dallas, ám a meccs végén a vendég együttes örülhetett, 129-117-re nyert a Bucks, s így Doc Rivers megszerezte első győzelmét új csapata vezetőedzőjeként.

Atlanta Hawks-Golden State Warriors 141-134 (hosszabbítás után)

Hiába Stephen Curry 60 pontos meccse, a GSW ennek ellenére sem tudott győzni az Atlanta vendégeként. A meccs kiélezett dobópárbajt hozott, ugyanis a hazaiak részéről Trae Young is 35-tel szórta meg vendégekent, és csapatszinten a Hawks mutatott jobb teljesítményt. A rendes játékidő végén Dejounte Murray kulcsfontosságú kosarai mentették hosszabbításra a találkozót, a ráadásban pedig már egyértelműen Quin Snyder csapata volt a jobb. Kobe Bryant mellett Stephen Curry lett a második olyan 35 évnél idősebb játékos, aki legalább 60 pontot szerzett egy mérkőzésen.

Stephen Curry dropped a SEASON-HIGH 60 PTS in a tough overtime battle against the Hawks!



60 PTS

22-38 FGM

10 3PM

6 REB



Curry joins Kobe Bryant as the only players in NBA history to record 60+ points in a game at 35 years or older pic.twitter.com/fhBJJARS2l