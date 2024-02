Immáron 73. alkalommal rendezik meg az észak-amerikai profi kosárlabdaliga ünnepét, az All-Star-gálát, melyen idén a liga szervezői visszatértek a hét évvel ezelőtti formátumhoz, vagyis, hogy a keleti és a nyugati konferencia legjobbjai csapnak össze egymással és nem az elmúlt években bevett csapatkapitányos, draft rendszer érvényesül.

A csúcsmeccsre majd csak vasárnap éjszaka kerül sor, addig is mindenféle különlegességgel igyekeztek szórakozni a nagyérdeműt Indianapolisban, többek között parkettre hívták a sportág két legjobb tripladobóját, a Golden State Warriors élő legendáját, Stephen Curryt és a WNBA-ben szereplő New York Liberty játékosát, Sabrina Ionescut. A párharc azért is volt kuriózum, mert nemcsak egy férfi és egy nő mérte össze a tudását, hanem e tekintetben a világ legjobb férfi és női tripladobója, a csatát ugyan Curry nyerte, de igencsak szűken.

Ionescu az első hét dobását a gyűrűbe dobta, és már a levegőben lógott a szenzáció, de aztán jöttek a hibák, végül 26 pontot ért el, míg a GSW klasszisa 29-et, így az ő győzelmével zárult ez a párharc.A két játékos díja 25-25 ezer dollár volt, illetve egy bajnoki öv.

A hagyományos tripladobó küzdelmet Damian Lillard, az ebben a szezonban már a Milwaukee Bucksot erősítő irányító nyerte, megvédve tavaly is megszerzett címét. Az első kör végén hármas holtverseny alakult ki, Lillard, Karl-Anthony Towns és Trae Young is egyaránt 26 ponttal zárt, így szétdobással döntötték el, ki legyen a győztes.

Damian Lillard, Milwaukee Bucks: 26 Trae Young, Atlanta Hawks: 24 Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves: 22

Ezzel Lillard megvédte bajnoki címét, ami legutóbb 2008-ban Jason Kaponónak sikerült. Az All-Star-hétvégén hagyományosan a legnagyobb figyelem a zsákolóverseny felé irányul, hiszen itt lehet a legjobban szórakozni, ebben a küzdelemben vannak a leglátványosabb megmozdulások. Ezt a trófeát - csakúgy, mint tavaly - egy nem is NBA-ben játszó játékos, Mac McClung, a G-League-ben szereplő Osceola Magic játékosa vihette haza. A 25 éves 188 centiméteres játékos úgy nyert, hogy átugrotta a 216 centis Shaquille O'Nealt.

A 2024-es ügyességi versenyt, vagyis a skills challenge-t az Indiana Pacers csapata, a Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin és Myles Turner alkotta trió nyerte, ezzel folytatva a házigazdák győzelmi sorozatát, ugyanis immáron harmadik éve az All-Star-gálának otthont adó együttes "válogatottja" nyeri ezt a csatát. A végeredményt egy félpályás tripla döntötte el, ugyanis a Team All-Stars és a Pacers egyaránt 74-74 ponttal zárt, a tie-breakerben pedig a házigazda 92-vel zárt az ellenfél 90-jével ellentétben, így ők nyerték ezt a párharcot. Vasárnap este pedig zárul az All-Star-gála, mégpedig magával a MECCSEL, ami a 73. lesz a sorban, s ezúttal újra a keleti és a nyugati főcsoport csillagai között.

