Ahogy már legutóbb is, úgy ezúttal is igyekszünk minden találkozó kapcsán rövidebb-hosszabb beharangozóval szolgálni, parázs összecsapásból ezúttal sincs hiány!



Anadolu Efes - Maccabi Tel-Aviv

A 2021-es és 2022-es bajnok törökök győzelemmel kezdték meg az Erdem Can utáni időszakot – a korábbi másodedző Tomislav Mijatovic a hírek szerint a szezon végéig került a vezetőedzői székbe. A Milano legyűrését egyetlen jó negyednek (a harmadikat hozták 30-7 arányban) köszönhették, és egy ilyen 10perc a nem különösebben okos kosárlabdát játszó Maccabi ellen is győzelmet érhet. A vendégek kapcsán mindig az a nagy kérdés, hogy az egyik legkétarcúbb EL-csapat éppen melyik formát hozzá!?



Baskonia - ASVEL Lyon

A ligautolsó ASVEL Lyon csapatát fogadja a playoff-helyekért harcoló Baskonia – amennyiben nem akarja önnön dolgát nehezíteni a baszk gárda, akkor a Tenerife vendégeként a hétvégén elszenvedett komolyabb méretű bajnoki pofon után nincs mód a csütörtök esti botlásra.



Olimpia Milano - Real Madrid

Hiába tért vissza minden sztár – Mirotic, Lo és Shields, – no meg érkezett az ex-paksi és ex-NBA-játékos Mcgruder valamint Napier is a Milano csapatába, rettenetesen gyatrán mutatnak az olaszok, akik most a ligaelső Real Madridot fogadják. A hazaiak – mint minden Euroliga-klub – acélosabbak odahaza, ám éppen a címvédő az egyetlen a mezőnyben, amely otthonától távol is rendre nyeri a mérkőzéseit. És bár Tavares továbbra sem bevethető, a spanyolok keretében megvan a kellő mélység ahhoz, hogy begyűrjék vendéglátóikat – különösen akkor, ha az utolsó 5 meccsén 74 pont fölé egyszer sem jutó milánóiak megint csak szenvedni fognak a támadótérfélen.



Valencia – Olimpiakosz

A liga két legacélosabb védekezése találkozik – ősszel „közönségcsalogató” 56-63-as spanyol diadal született Athénban, általános meglepetést kiváltva az európai elitsorozatért rajongók körében. A narancsmezeseknél Davies játéka kérdéses, a vendégeknél pedig biztos hiányzó Fall és Milutinov párosa. Ezúttal is egy gyürkőzős-sárdagasztós csatára van kilátás, ahol kiderül, hogy az idei 7 spanyol riválissal szembeni meccséből 7-et elbukó görögök utolsó próbálkozásra le tudják-e vetkőzni „hispánfóbiájukat” a hétvégi bajnokin Barcelonában győző Valencia kárára!?



Partizan Belgrád - Bayern München

Néhány hete még biztos rájátszás-szereplőnek tűnt a Partizan Belgrád, azonban az utóbbi 6 EL-fellépésükön elszenvedett 4 vereség után a 11. helyre csúsztak vissza Punterék. Ami ennél is aggasztóbb lehet, az nem más, mint a tény, hogy az Adria-ligában is elbukták legutóbbi két fellépésüket, így immáron zsinórban 4 kudarccal a hátuk mögött várhatják a Bayern München elleni hazai fellépést. Feltétlenül a hazaiak mellett szól, hogy a Stark Aréna félelmetes légkörében rendre fergetegesen szerepelnek, no meg az is, hogy a tabellán mögöttük tanyázó bajorok idegenben 13 meccsből mindössze 3 alkalommal hagyták el győztesen a parkettát. És mint ilyen, nem tűnik valószínűnek, hogy éppen Belgrádból távozzanak sikerrel a zsebükben.

(Photo by Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball via Getty Images)