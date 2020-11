A Grundfos Tatabánya KC 32-26-ra kikapott a német Rhein-Neckar Löwen csapatától a férfi kézilabda Európa-liga csoportkörének második fordulójából elhalasztott és hétfőn pótolt mérkőzésén.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, D csoport:

Grundfos Tatabánya KC - Rhein-Neckar Löwen (német) 26-32 (15-21)

A magyar együttes a legerősebb összeállításban fogadta a Bundesliga egyik legjobb csapatát, amelyből öt svéd légiós hiányzott.



Nagyon rosszul kezdtek a házigazdák, sikertelen támadásaik után a németek minden alkalommal gyors ellenakciókat vezettek és a hálóba találtak, így hat perc után, 7-3-as vezetésüknél Vladan Matics tatabányai vezetőedző időt kért. Ezt követően is sok volt a technikai hiba, később viszont a magyar csapat védekezése hatékonyabbá vált, és pontosabb lövésekkel sikerült felzárkóznia 10-7-re.



A tatabányai játékosokon látszott a koronavírusos megbetegedések miatti hosszú kihagyás, a folytatásban ugyanis ismét lendületes, könnyed kézilabdával növelte a különbséget a Löwen (9-15). A folytatásban ismét tartani tudta magát a hazai együttes, ám a szünetben így is hatgólos hátrányban volt.



A második félidő elején Győri Mátyás és Sipos Adrián véletlenül összefejelt, utóbbi nem is tudta folytatni a játékot, mert vérző sérülését a mentők látták el. Csapatuk Bartucz László védéseire alapozva egy 5-1-es sorozattal kezdett, így két gólra csökkentette hátrányát. A németek ekkor új lendületet vettek, egy 7-2-es szériával eldöntötték a meccset, és a Tatabánya újabb hibáit kihasználva végül hat góllal nyertek.



A mezőny legeredményesebb játékosa Uwe Gensheimer volt, aki az első félidőben kilenc lövésből hét gólt dobott, és a második felvonásban nem is játszott. A hazaiaknál Zdolik Bence tíz kísérletből ötször volt eredményes.



A két vereséggel álló Tatabánya jövő kedden és szerdán is a dán GOG otthonában lép pályára az Európa-liga csoportkörében.

Kép: Facebook/Grundfos Tatabánya Kézilabda Club