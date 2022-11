A 33 éves magyar játékos hétfőn az M1 aktuális csatornának elmondta, fizikálisan nagyjából rendbe jött azután, hogy öt hétig volt harcképtelen combproblémái miatt.

"Eddig négy meccsem volt, de ezeken nem ért sok boldogság. Legyőztük az Euroligában a Milánót, de idehaza kikaptunk a tökutolsó Zaragozától, ez mindent elmond a hullámzó teljesítményünkről" - jelentette ki a válogatott kosaras. "Új a csapat, bőven van javítanivaló a védekezésünkön, mert 94-95 kapott ponttal nehéz mérkőzést nyerni."

Hanga kifejtette, a kispadon a nyáron Pablo Lasót váltó Jesus Mateo Diez próbálja a saját "szája ízére" formálni a csapatot, ám ehhez idő kell.

"Egyelőre magam is keresem a helyem. Két hónapot nem töltöttem a csapattal, kicsit elveszettnek érzem magam, és először önmagamat kell összeraknom, hogy miként tudok a legjobban segíteni" - tette hozzá, majd kitért arra is, hogy erre a szezonra is a négy megszerezhető kupa elhódítását tűzték ki célul, melyből a szuperkupát már megnyerték.

