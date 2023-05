Hanga Ádám, a Real Madrid magyar válogatott kosárlabdázója szerint csapata képes megfordítani a 0-2-re álló Euroliga-negyeddöntőt a Partizan ellen.

A párharc első két mérkőzését a szerb együttes nyerte a spanyol fővárosban, utóbbi találkozó csütörtökön tömegverekedésbe fulladt.

Több mint húsz játékost kiállítottak, így mivel a két gárdában nem maradt elegendő kosaras, a meccset nem tudták folytatni, s a végeredmény 95-80 lett a Partizan javára. Mindkét csapat 50 ezer eurós pénzbüntetést kapott, a Realtól a "főkolompos" Guershon Yabuselének öt, Garbiel Decknek egy meccset kell kihagynia, míg a szerbektől Kevin Punter két, Mathias Lessort pedig egy találkozón nem léphet pályára.

Hanga Ádám kiemelte, nehéz mérkőzés vár rájuk Belgrádban kedden (ma) este 20.30 órától, de sok feszült hangulatú meccsen szerepelt már.

"Most mindkét csapatnak a kosárlabdára kell koncentrálnia, bízom benne, hogy gondoskodnak a biztonságunkról" - nyilatkozta az As című spanyol sportnapilapnak. "Ez lesz a szezon legfontosabb mérkőzése, és meg akarjuk mutatni, hogy képesek vagyunk 0-2-ről fordítani, annál is inkább, mert egy újabb vereség már a véget jelentené a számunkra. Fegyelmezetten és keményen kell védekeznünk, mert akkor a támadásban sem lesz gond, utóbbival általában nem is volt eddig. Az a célunk, hogy kikényszerítsük az ötödik meccset, amelyre ismét Madridban kerülne sor."

A 34 éves légiós kiemelte, nagyon szeret teltházas arénákban szerepelni különösen azután, hogy a koronavírus-járvány alatt üres csarnokokban játszott.

"Az eltiltások most mindkét csapatot érintik, fontos játékosok fognak hiányozni, ezért nekünk és a szerbeknek is máshogy kell játszani. Egy csapat azonban nem csak egy-két játékosból áll. Mindkét oldalon vannak olyanok, akik most előreléphetnek" - tette hozzá Hanga Ádám.

Ha a tavaly döntős Real Madridnak sikerül a szépítés, akkor a negyedik összecsapásra csütörtökön kerül sor ugyancsak Belgrádban, ha pedig 2-2-re áll a párharc, akkor az utolsó felvonásnak Madrid ad otthont egy hét múlva.



