A 27 éves játékos az M1 aktuális csatornának elárulta, sok új dologhoz kellett alkalmazkodnia, de már belerázódott a spanyol kosárlabda-kultúrába, amely kicsit eltér a többitől. Kiemelte, hogy kifejezetten jó kapcsolatot ápol az NBA- és kétszeres világbajnok Marc Gasol klubelnökkel, aki tavaly még játékosként segítette a csapatot.

"Az a fajta játékos vagyok, aki nem feltétlenül a statisztikákban mutatja meg magát, inkább azt csinálom, amiben a csapatomnak segítségére lehetek. A csapategység a lényeg, illetve az, hogy én ebbe be tudtam épülni, és húsz percet játszom" - mondta Golomán, aki azt is elárulta, hogy egyéves szerződése van a Gironánál, melynél nagyon jól érzi magát, de ha lesz lehetősége, akkor szeretne feljebb lépni. Elmondása szerint ebből az együttesből akár egy erős eurokupás vagy egy gyengébb euroligás csapathoz is kerülhetne, és az európai kupaporondon szeretné látni magát a következő három évben.

A körmendi születésű játékos Gasper Okornra, a válogatott kedden kinevezett szövetségi kapitányára is kitért, akivel már korábban dolgozott együtt fél szezont a Falcónál. Közölte, jó tapasztalatai vannak a szlovén trénerrel, bár a kinevezése óta még nem beszéltek.

"Hogy a csapatból mit fog tudni kihozni, az csak az edzéseken és a meccseken derül ki, de én bizakodó vagyok, mert olyan edzőről van szó, aki ismeri a játékosok többségét. Velem is dolgozott már együtt, és pozitívak a tapasztalataim, ezért várom már, hogy belevágjunk" - hangsúlyozta Golomán.

A válogatott következő megméretése a 2025-ös Európa-bajnokság selejtezősorozata lesz, amelyet Izlandon kezd meg február 22-én, a kvartettből az első három csapat jut ki az Eb-re.

Borítókép: Girona