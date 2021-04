Fegyverneky Zsófia csapatkapitány a remek helytállás mellett már a küszöbön álló bajnoki döntőről is beszélt, miután a Sopron Basket vasárnap negyedikként zárt a női kosárlabda Euroliga isztambuli négyes döntőjében.

"Emelt fővel távoztunk Törökországból, az utolsó pillanatig küzdöttünk a bronzéremért" - nyilatkozta az M4 Sport Sporthíradójában kedden. "Mindkét meccs után csalódottak voltunk, de hosszú távon azt kell nézni, hogy zsinórban harmadszor el tudtunk jutni a Final Fourba, miközben több török, orosz és francia csapatnak is ez volt a célja. Én tudom, hogy milyen sok évet várni egy Final Fourra, és rengeteg játékosnak vagy klubnak ez sosem sikerül."

A bronzmeccsről térdsérülés miatt lemaradt Gabby Williamsről - akit nemrég az év védőjátékosának választottak az Euroligában - Fegyverneky elmondta, az amerikai-francia légiós az egyik legfontosabb láncszem a Sopronban.

"Gabby kiválása egy olyan űrt teremtett, amelyet nagyon nehéz kitölteni" - fejtette ki a 36 éves kosaras.



Fotó: BSR Agency/Getty Images

Ami a Szekszárd ellen vasárnap rajtoló bajnoki döntőt illeti, a címvédő zöld-sárgák kapitánya közölte, nem sok idejük maradt ráhangolódni az újabb megméretésre.

"Most csak szusszanásnyi időnk van, és már készülünk is az NB I döntőjére. Megerőltető párharc lesz, a Szekszárd harmadik lett az Európa Kupában, ami óriási dolog egy magyar csapat számára, és mutatja a keretük erősségét is. Ismerjük őket, tudjuk, mire számíthatunk" - jelentette ki Fegyverneky Zsófia hozzátéve, Gabby Williams sérüléséről a következő napokban többet tudnak majd, és akkor dől el, hogy a 24 éves erőcsatár Gáspár Dávid vezetőedző rendelkezésére áll-e az egyik fél harmadik sikeréig tartó fináléban.

