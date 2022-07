Zion Williamson az egyik olyan fiatal játékos az NBA-ben, aki képes lehet a legjobbak közé lépni.

A tavalyi szezont a játékosnak sérülés miatt ki kellett hagynia, idén azonban újra bevethető lesz, így alig várja, hogy pályára léphessen.

A játékosnak idén az új szerződése is életbe lép, amelynek köszönhetően a 193 millió dollárt kereshet az elkövetkező öt évben. Ez az összeg különböző bónuszoknak hála tovább duzzadhat, így elérheti a 231 milliót is.

A New Orleans Pelicans azonban negatív bónuszokat is épített a szerződésbe, ezeknek egy része pedig a 22 éves játékos erőnlétére vonatkozik. A hírek szerint a klubnál tudják, hogy Williamson veszélyesen hajlamos a hízásra, ezért egy olyan kitételt írtak a szerződésébe, ami jelentősen csökkentheti a bérét, ha meghaladja a 133 kilós súlyt, illetve a testtömegindexe nem ideális.

A Pelicanshoz közel álló újságíró infói szerint a játékosnak időszakonként mérlegelnie kell, írja a Marca.

A csapat természetesen nem volt hajlandó kommentálni a szerződés részleteit, azonban az újságíró szerint a játékos ideális súlya 129 kiló, tavaly azonban egyszer elérte a 136 kilót is.

Zion Williamson's new contract extension will require his weight and body fat percentage to add up to less than 295, per @cclark_13



Failure to meet this could reduce his guaranteed money. pic.twitter.com/vjCaqNQ33t