Az Egis Körmend kikapott a görög Szalonikitől a férfi kosárlabda Európa Kupa hollandiai buboréktornájának keddi nyitányán.



Eredmény (a nemzetközi szövetség honlapja alapján):

A csoport ('s-Hertogenbosch), 1. forduló:



Szaloniki (görög)-Egis Körmend 94-76 (24-19, 26-23, 22-18, 22-16)

A magyar csapat legjobb dobói: Thames 18, Durázi 16, Mócsán 15



A vasi csapat - amely a járványhelyzet miatt busszal utazott el 's-Hertogenbosch-ba - jól kezdett, de a Szaloniki 16-19-ről egy 8-0-s rohammal fordított. A görögök lendülete a folytatásban is kitartott, így 33-24-nél Ziga Mravljak körmendi edző időt kért. Az amerikai Xavier Thames vezette magyar együttes ennek ellenére alig tudott faragni a hátrányból, a nagyszünetben 50-42 volt az állás.



Fordulás után eldőlni látszott a meccs, hat vasi pontra 16 érkezett válaszul. A 72-60-ról induló zárószakasz görög szempontból 7-2-vel kezdődött, innen pedig a Körmend már nem tudott felkapaszkodni. A magyar csapat legjobbja Thames lett 18 ponttal.



A Körmend szerdán a belga Belfius Mons, pénteken pedig az olasz Reggio Emilia együttesével csap össze Hollandiában.



Az EK másik magyar érdekeltje, a Szolnoki Olajbányász a lengyelországi Wloclawekben 18 órakor kezd a lengyel Ostrów Wielkopolskival, majd a héten még az izraeli Ness Ziona és a portugál Sporting vár rá.



A csapatok keddtől péntekig játsszák le zárt kapuk mögött a csoportkört, a kvartettekből az első két helyezett és a négy legjobb harmadik jut be a tizenhat közé. A nyolcad- és a negyeddöntőket március 23. és 25. között rendezik, míg a Final Fourra április 23. és 25. között kerül sor.



A magyarok további EK-programja:



A csoport:

szerda 18.00: Egis Körmend-Belfius Mons (belga)

péntek 15.00: Egis Körmend-Reggio Emilia (olasz)



C csoport (Wloclawek):

18.00: Szolnoki Olajbányász-Ostrów Wielkopolski (lengyel)

szerda 15.00: Ness Ziona (izraeli)-Szolnoki Olajbányász

péntek 21.00: Szolnoki Olajbányász-Sporting (portugál)

