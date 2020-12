A Sopron Basket hazai pályán 12 ponttal nyert csütörtökön a török Galatasaray ellen a női kosárlabda Euroliga csoportkörében, ezzel továbbra is százszázalékos.



Eredmény:



Női Euroliga, D csoport, 4. forduló: Galatasaray (török)-Sopron Basket 58-70 (12-14, 13-24, 16-18, 17-14)



A magyar csapat pontszerzői: Williams 16, Fegyverneky 15, Krajisnik 8, Brooks 8, Walker 7, Johnson 7, January 6, Czukor 3



A magyar bajnok két hete kezdte meg szereplését a nemzetközi porondon, amikor buboréktorna keretében fogadta a Bourges-ot és a Landes-ot, és mindkét francia csapatot legyőzte. A Galatasaray akkor pozitív koronavírustesztek miatt nem tudott csatlakozni, de a nemzetközi szövetség (FIBA) úgy döntött, hogy ezen a héten újabb buboréktornára kerül sor a Novomatic Arénában, amelynek keretében a Sopron és isztambuli ellenfele mindkét csoportmérkőzését lejátssza. A keddi első felvonásban a Sopron kiélezett csatában 69-66-ra verte a 2014-ben Euroliga-győztes törököket.



A csütörtöki, szintén zárt kapus folytatásban, melyben hivatalosan a török csapat volt a pályaválasztó, a szezonban eddig 12 NB I-es, illetve nemzetközi mérkőzésükön veretlen soproniak 6-0-val kezdtek, majd az első negyed felénél jött az egyenlítés, a folytatásban pedig fej fej mellett haladt a két együttes. A második szakaszban eredményesen támadott a Sopron, miközben továbbra is hatékonyan védekezett, ennek eredményeként 13 ponttal elhúzott.



A mérkőzés második fele 38-25-ös magyar vezetésről indult, majd csakhamar 19 pontra nőtt az előny. A soproniak összeszedetten játszottak és magabiztosan szórták a hárompontosakat is, ennek volt köszönhető, hogy ennyire elléptek ellenfelüktől.



A folytatásban viszont kissé megtorpant a Gáspár Dávid irányította magyar csapat, több támadása pontszerzés nélkül zárult.



A Galatasaray tíz pont környékére felzárkózott, végül azonban ezt a negyedet is a Sopron nyerte, amely az 56-41-ről induló utolsó tíz percben, különösebb gond nélkül tudta megőrizni magabiztos előnyét.



A magyar csapat legjobbja az amerikai-francia Gabby Williams volt 16 ponttal, de csak eggyel maradt el tőle Fegyverneky Zsófia.



A Sopron ezzel továbbra is százszázalékos az idényben. Az Euroliga csoportköre január 19. és 22. között egy újabb zárt kapus tornával fejeződik be Bourges-ban. Az oda-visszavágó rendszerű negyeddöntőbe a kvartettek első két csapata jut majd be.



A D csoport állása: 1. Sopron 8 pont/4 mérkőzés, 2. Landes (francia) 3/2, 3. Bourges (francia) 2/2, 4. Galatasaray 2/2

Borítókép: Tóth Zsombor/ Sopron Basket