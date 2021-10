A Sopron Basket hazai pályán kilenc ponttal legyőzte az olasz Schiót csütörtökön a női kosárlabda Euroliga harmadik fordulójában, ezzel továbbra is százszázalékos.

A bajnoki ezüstérmes és friss Szuperkupa-győztes Schio - amely ugyancsak veretlen odahaza - a selejtezőből verekedte fel magát a kontinentális elitsorozat főtáblájára, és 1/1-es mutatóval érkezett Magyarországra. A két gárda eddig 14-szer csapott össze az Euroligában, a Sopron 8-6-ra vezetett a párharcban.



A 15. csata 6-0-ás hazai rohammal indult, ám az ellenfél főként a lett Kitija Laksa három triplájával 18-21-re fordított. A folytatásban a 208 centis Határ Bernadett vezette soproniak egy 13-4-es szakasszal ismét lendületbe jöttek, a félidő hajrája viszont megint az olaszoké lett, így a nagyszünetben 36-36 volt az állás.



Az első 20 perc statisztikájából kitűnt, hogy a vendégek egyszer sem álltak a büntetővonalra, míg a Sopron tízszer is, közben pedig a zöld-sárgák egyetlen hármast sem dobtak, a Schio viszont hatszor is betalált távolról.

Fordulás után a 12. magyar triplakísérlet végre célba ért Fegyverneky Zsófia jóvoltából, majd a csapatkapitány következő támadásból is hármast szerzett. Az északolasz csapat egy látványos "leolvadás" eredményeként öt perc alatt csak két pontot hozott össze, a franciákkal nyáron olimpiai bronzérmes Gabby Williams közben szorgosan termelte a kosarakat, így az utolsó játékrész 56-48-ról indult.

Ebben az elmúlt három szezonban négyes döntőbe jutott soproniak kiváló védekezéssel 11 pontra megléptek, innen pedig már nem volt visszaút a Schio számára. A meccs hőse Határ Bernadett lett 25 ponttal és 12 lepattanóval.

A százszázalékos Sopron jövő szerdán az 1/2-es mérleggel álló, török Fenerbahcéhoz látogat.



Eredmény, 3. forduló, B csoport:

Sopron Basket-Schio (olasz) 67-58 (21-21, 15-15, 20-12, 11-10)

A magyar csapat legjobb dobói: Határ 25, Williams 17, Jovanovic 11

Borítókép: Sopron Basket/Tóth Zsombor