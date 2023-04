2020 nyarán robbant a hír, az akkori spanyol bajnok Kirolbet Baskonia 10 éves szerződést ajánlott a magyar származású, mindössze 14 éves kosarasnak Vincze Zalánnak, aki 2020 augusztusának végén Covid-járvány kellős közepén csöppent be egy számára addig ismeretlen világba. A fiatal tehetség azóta már több fronton is remekel, a spanyol bajnokság mellett a korosztályos osztrák válogatott színeiben is brillíroz. Annak ellenére, hogy mindez álomszerűen hangzik, Zalán útja nem volt kikövezve. A kosárlabdázó megpróbáltatásairól és további terveiről édesajpa, István mesélt lapunknak.



A spanyol álom:

„A fiamat a Covid-járvány miatt egyedül kísértem ki Spanyolországba, majd még aznap eljöttem. Zalán számára ekkor egy kemény időszak kezdődött. Szeptemberben angol nyelven kezdte meg a gimnáziumot úgy, hogy előtte mindössze 3 évig tanulta a nyelvet. Az iskolán kívül napi 3 órában szintén angolul tanulta a számára még kevésbé ismert spanyol nyelvet, és napi 4-5 órányi edzés is várt rá. A kezdetekkor pedig még a spanyol konyhával is meggyűlt a baja” – kezdi István, amikor Zalán első néhány hetéről kérdezem, majd arra is kitér, milyen mentalitással állnak Spanyolországban az utánpótlásképzéshez.



„Zalánéknak minden hétköznap este volt edzésük. Egy másfél órás konditermi térninggel kezdtek, majd ezt követően mindenki egy órán keresztül egyedül végzett a posztjának megfelelő edzést egy-egy edzővel. Amikor ezen is túl voltak, akkor jött a csapattréning, amin 3-4 edző felügyelte őket. Az edzéseken mindig jelen volt egy-egy fizioterapeuta, aki egy esetleges sérülés esetén azonnal személyre szabott edzéstervvel látta el a játékosokat. Nem csak az edzésekre fordítottak nagy hangsúlyt. Minden gyereknek egyéni étrendje volt, amelynek betartását szigorúan ellenőrizték.”





Lelkileg sem könnyű:

„Zalán alig múlt 14 éves, amikor kikerült. Fizikailag távol van tőlünk, lelkileg azonban nagyon közel” – jelenti ki az édesapa, aki abba is beavat minket, hogy napi szinten tartják a kapcsolatot a fiúval, akinek az első időszakban még azzal is meg kellett küzdenie, hogy a járvány miatt szinte alig találkozhatott szüleivel.



„2020. augusztus 24-én vittem ki Spanyolországba, legközelebb december 22-én találkoztunk vele a bécsi reptéren. 2021. január 5-én egyedül utazott vissza, ezt követően pedig csak június 30-án jött haza újra, és addig mi sem tudtuk meglátogatni őt.”



Egy buta sérülés:

Zalánnak azon kívül, hogy egyedül kellett helytállnia egy idegen országban egy váratlan sérüléssel és az azt követő műtéttel is úgy kellett megküzdenie, hogy szülei nem lehettek vele.



„Bár voltak kisebb-nagyobb zökkenők jól ment neki a játék, április közepén azonban egy buta sérülést szenvedett. Az egyik edzést követő levezetéskor egy földön heverő labdáért nyúlt, addigra azonban az egyik csapattársa belerúgott a játékszerbe, és Zalán kezét is eltalálta. A fiamnak a dobókezén tört darabokra a kisujja, amit műteni kellett, így a szezon végéig már csak rehabilitációs edzéseket végezhetett."



Országváltás:

A spanyol klub ajánlata új lehetőségeket is hozott Zalánnak a konyhára, a hírek megjelenése után ugyanis még a válogatottból is megkeresték, igaz nem a magyartól, hanem az osztráktól.

„2020 nyarán nagyobb sajtóvisszhangot kapott Zalán és története Magyarországon, és Ausztriában is készült vele egy nagy interjú a Kronen Zeitungban. Bár én titkon bíztam benne, hogy a magyar válogatott részéről megkeresnek minket, ez nem jött össze. Ellenben Bécsből kaptunk egy szívélyes levelet, amelyben a jövőbeli szándékainkról érdeklődtek, és megjegyezték, szívesen látnák a fiunkat az osztrák válogatott színeiben. Miután meghoztuk a döntést, nehéz időszak várt ránk. Bár az osztrákok részéről minden segítséget megkaptunk, Magyarországon akadályokba ütköztünk. Mivel Ausztriában nem ismerik el a kettős állampolgárságot, Zalánnak le kellett mondania a magyarról, ezt a nyilatkozatot azonban csak 9 hónap után írták alá nekünk.”





Európabajnokság kis csavarral:

Zalánt már az országváltás előtt meghívták az osztrák válogatott korosztályos csaptának összetartására, 2022 nyarán pedig már a nemzet színeiben léphetett pályára az U16-os Eb-n. A kontinenstorna egy nem várt fordulatot is tartogatott, az osztrákok ugyanis a magyar csapattal kerültek egy csoportba. A két nemzet az utolsó csoportmeccsen találkozott egymással, ráadásul ezen a találkozón dőlt el, hogy kettejük közül ki lehet ott a legjobb 8 között.



„Talán a sors furcsa fintora, hogy Zalánék a zárómérkőzésen a magyarok ellen léptek pályára. Az osztrákokat előzetesen a negyedik helyre várták, ezen a meccsen azonban a továbbjutásért játszhattak. Kemény volt ott állni a csarnokban a meccs előtt, osztrák pólóban, osztrák zászlóval a kezemben, 48 éves magyarországi múlttal mögöttem és hallgatni ahogy felcsendül előbb a magyar himnusz, majd az osztrák. Mind a kettőt megkönyeztük a feleségemmel” – emlékszik vissza az elképesztő pillanatra István, majd boldogan meséli a meccs részleteit, melyet végül hosszabbítás után a Zalánt is soraiban tudó osztrákok nyertek.



Remek szezon után váratlan fordulat:

A fiatal játékos életébe 2022-ben nem csak az Eb hozott izgalmakat. Annak ellenére, hogy spanyol csapatában remekelt a 2021/22-es idényben, mégis úgy kellett hazatérnie, hogy szerződést bontottak vele.



„A Baskoniánál minden rendben volt. Zalán beilleszkedett az iskolába és a csapatba is, ahol 44 meccsen 499 pontig jutott. Ám sajnos a spanyol klub nagyon nehéz anyagi helyzetbe került, ami kihatással volt az utánpótlás nevelésükre is. Ráadásul Zalánnal kapcsolatban még egy kisebb jogi vita lehetősége is fennállt, az egykori együttesének kinevelési díjával kapcsolatosan. A klub így végül szerződést bontott a fiammal (Zalán szerződése 10 évre szólt, de a klub 2 évenként dönthetett az esetleges hosszabbításról).”





Újabb lehetőség, vissza Spanyolországba:

A tehetséges fiatal nem sokáig volt csapat nélkül, a korosztályos Eb-re már úgy utazhatott el Szófiába, hogy számos ajánlat volt a zsebében.



„Zalánt sok csapattól megkeresték. Az ajánlatok közt olasz, spanyol, német, szerb és francia klubok is szerepeltek. Mi nagyon szerettük volna, hogy az iskola, a nyelv és a kultúra miatt Spanyolországban maradjon. Onnan 3 klub érdeklődött. Ezek közül a Torrelodones Madrid kínálta a legjobb szerződést. Zalán 4 évre írt alá a klubbal, és bár konkrét összegekről nem beszélhetek, azt elárulom, már most olyan kivásárlási ára van, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki el akarja vinni őt.”

Munkás hétköznapok:

Zalán 2022 szeptemberében tért vissza Spanyolországba, ahol nemcsak új együttese korosztályos csapatában szerepel, hanem a spanyol negyedosztályban lévő felnőtt gárdának is besegít olykor. A ma már 17 éves játékos az U18-as csapatban olyan legendás együttesek ellen léphet pályára, mint a Real Madrid, vagy a Movistar Estudiantes. A meccsekre való felkészülés azonban komoly munkát igényel, így Zalánnak szinte percre pontosan be van osztva minden napja.

„Itt már a junior bajnokság szintjén is komolyabb csapatokkal játszanak, mint a Baszkföldön. Amíg a Baskonia csapata 30-40 ponttal verte az ellenfeleket, itt már a legjobb eredményük is csak 4-5 pontos győzelmet jelent, és bizony vannak olyan csapatok is – mint például a Real Madrid –, akiktől 50 ponttal kikapnak. De elmondhatom, hogy Zalán az egyik meccsen 4, míg a visszavágón 10 pontot varrt be a Real Madridnak.”







„Zalánt minden reggel az édesanyja ébreszti telefonon fél 8-kor, mert annyira fáradt, hogy az ébresztőjére nem tudna felkelni. A reggelit követően fél 9-re megy be az iskolába, ahol fél 3-ig van bent. Fél óra alatt hazasétál, bekapja az ebédjét, majd megy az edzőterembe, ahol 1 órás egyéni erősítő vagy technikai edzése van. Hazamegy, eszik majd este fél 7-ig alszik. Ekkor szintén mi ébresztjük. Este fél 8-ra megy vissza a csarnokba, ahol előbb az U18-as csapattal edz, majd a felnőttek tréningjén is részt vesz. Kb. fél 12-re végez, és a vacsora után legkorábban fél 1-kor kerül ágyba. Hétköznaponként ez a programja, míg hétvégente 2 mérkőzés vár rá. Néha nevetve meséli nekünk, hogy a fáradtságtól elalszik az iskolában, panaszkodni azonban szinte sosem panaszkodik” – fejti ki Zalán édesapja, aki az is elárulja, Zalánt az is motiválja, hogy bizonyítani tudjon a Baskoniának.





Kemény munka vár még rá:

A sikerek ellenére az U18-as osztrák válogatottba is meghívót kapó fiúnak sok tennivalója akad még, ha minden álmát valóra akarja váltani.



„Zalán most 208 cm magas, amihez 92 kiló. Utóbbi sajnos egy kicsit kevés a centerposzton, így most azon dolgozik, hogy mielőbb 130 kg-ra tornássza fel magát. Amennyiben idén még nem lesz az U18-as nemzeti csapat alaptagja egész nyáron Madridban marad majd, hogy edzéssel és megfelelő táplálkozással mielőbb elérje ezt” – részletezi István, majd arról is mesél mik a távolabbi céljaik.



„Zalán sosem mondja ki konkrétan, de ő is álmodozik a tengeren túlról. Mi, a szülei meg már csak azt kívánjuk, hogy ne legyen sérülése…”

Képek és videók: Vincze István