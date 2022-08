Shaquille O'Neal gyermekeinek nem lesz könnyű dolga, ha hozzá akarnak jutni apjuk örökségéhez.



A Celebrity Net Worth szerint az NBA legendájának jelenleg 400 millió dolláros vagyona van, amely - annak tükrében, hogy éves bevétele 60 millió dollárra rúg - az elkövetkezendő években várhatóan tovább gyarapszik majd. A nem kis összegen a játékos halála esetén hat gyermeke osztozna, ám nem biztos, hogy mindegyikük kap majd a pénzből, Shaq ugyanis szigorú szabályokhoz kötötte az öröklést.



„Ahhoz, hogy megkapja a sajtját, két diplomát kell bemutatnia" – magyarázta a Channel 7 Sunrise című műsorának adott interjújában.



Az Los Angeles Lakers egykori centere 19 éves pályafutása alatt négyszer nyert NBA-címet és háromszor lett MVP. Ez alatt az időszak alatt 292 millió dollárt keresett, vagyona pedig azóta is folyamatosan növekszik.



„Csak motiválom őket, jelenleg a generációs gazdagságról tanítok. Állandóan azt mondom nekik, hogy nincs szükségünk másik NBA-játékosra a családban. Ha játszani akarsz, segíthetek eljutni oda, de legyél inkább orvos, fogorvos, állatorvoshoz vagy világutazó” – magyarázta mi áll a nem mindennapi döntése mögött.



O'Neal legidősebb fia, Shareef ennek ellenére már most bekerült a liga látókörébe és 2022-ben a Lakers színeiben részt vett az NBA summer League-en. Bár idén még nem draftolták, de az elkövetkező néhány évben várhatóan sok sikerben lesz majd része.

Shaq már korábban is beszélt arról, hogy bár sok pénze van, azt nem adja oda gyerekeinek.



„A gyerekeim már nagyobbak. Kicsit idegesek rám – nem igazán idegesek –, de nem értik. Mert mindig azt mondom nekik. Nem vagyunk gazdagok. Én vagyok gazdag” – mondta a Earn Your Leisure podcastban.



„BSC vagy MSC diplomával kell rendelkezned, és ha azt szeretnéd, hogy befektessek az egyik cégedbe, akkor be kell mutatnod... Nem adok neked semmit."



„Egy szabály van: az oktatás. Nem érdekel, ha kosárlabdázol. Nem érdekel semmi. Figyelj, nekem hat gyerekem van. Szeretném, ha valaki orvos, valaki befektető, valaki gyógyszerész, valaki ügyvéd, valaki több üzlet tulajdonosa lenne közülük, valaki pedig átvenné az alkalmazásomat. De azt mondom nekik, hogy nem fogom átadni neked. Meg kell keresned” – fejtette ki.

