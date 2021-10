Pénteken ünnepli 50. születésnapját Dávid Kornél 127-szeres válogatott kosárlabdázó, aki eddig egyedüli magyarként játszott az észak-amerikai profi bajnokságban (NBA).

A jelenleg a bajnok Milwaukee Bucks játékosmegfigyelőjeként dolgozó korábbi kosaras a kerek évforduló kapcsán az M1 aktuális csatornának azt mondta, nehezére esik összeszedni, mennyi minden történt vele az elmúlt 50 évben, amely nagyon gyorsan eltelt.



"Sok öröm és csalódás volt, de boldog embernek tartom magam. Most született meg a második kisfiam" - utalt családjára a volt válogatott játékos.



Dávid Kornél elmondta, élete első NBA-mérkőzését sose fogja elfelejteni: a Chicago Bulls azzal Utah Jazzel játszott, amely ellen júniusban még a bajnoki finálét vívta.



"Az előző évben mint mindenki más, még én is itthonról figyeltem a döntőt, majd a következő szezonban azokkal a játékosokkal kellett felvennem a harcot, akiket a tévén néztem. Ezek a pillanatok beleégtek az agyamba" - emlékezett vissza debütálására Dávid Kornél, aki a Karl Malone és John Stockton fémjelezte Jazz elleni nyitányon 12 perc alatt 11 pontot és négy lepattanót szerzett.



"A napjaimat azóta is kiteszi az NBA, bár az európai kitérőim alatt annyira nem figyeltem a liga történéseit. Sok minden ugyanaz, de legalább ugyanennyi dolog sokat változott azóta, hogy ott játszottam. Mindig is érdekelt, mi van a háttérben, hogyan lehet játékosokat kiválasztani, utána miként kerülnek oda, hogyan épül fel egy sikeres klub. Voltam olyan szerencsés, hogy ezt megtapasztalhattam, mert bajnok lett az a csapat, amelyiknél dolgozom" - utalt a Bucks nyári sikerére Dávid Kornél, aki négy együttesnél összesen 109 NBA-mérkőzésen lépett pályára.



Ezzel kapcsolatban megjegyezte, egész karrierje során mindent megtett azért, hogy bemutatkozhasson a legjobbak között, de tudja, ehhez szerencsére is szüksége volt.



"Meg kellett, hogy lássanak, jó időben, jókor kellett jó helyen lennem és jól teljesítenem. Az utóbbi tíz évben az NBA sokat nyitott külföld, így Európa felé is, így csak idő kérdése, mikor lesz ismét magyar játékosa a ligának" - mondta az egykori erőcsatár.



Megjegyezte, arra nem gondolt, hogy az ő bemutatkozása után ennyi időnek kell majd eltelnie ahhoz, hogy egy honfitársa bemutatkozhasson az NBA-ben, de nagyon szurkol az utódjainak. Meglátása szerint a magyar kosárlabda minden évben próbál előre lépni, amiben fontos, hogy a válogatott folyamatosan versenyben van az Európa-bajnoki szereplésért.



"Ez a magyar bajnokság színvonalára is pozitív hatással van, de nehéz elmozdulni, sokat kell dolgozni az utánpótlásban, hogy a fiatalok megmaradjanak a sportágnál. A magyar kosárlabda próbálja megtartani a helyét az európai középmezőnyben" - fogalmazott Dávid Kornél.



A nagykanizsai születésű kosaras az NBA-ben a Bulls után a Cleveland Cavaliersben, a Toronto Raptorsban és a Detroit Pistonsban szerepelt, öt pontot és 2,8 lepattanót átlagolt 1999 és 2001 között. A tengerentúli liga mellett a francia Strasbourgban, a litván Zalgirisban és az egyaránt spanyol TAU Cerámicában és Gran Canariában játszott, idehaza pedig az Albacomp mellett a Budapest Honvédot és a Malév SC-t erősítette. Magyar bajnokságot háromszor, Magyar Kupát egyszer nyert, emellett kétszeres Spanyol Kupa- és spanyol Szuperkupa-győztesnek, valamint egyszeres litván bajnoknak is mondhatja magát. Az Euroligában négy szezonban szerepelt, ezalatt 11,6 pontot és 5,5 lepattanót átlagolt.

Borítókép: hunbasket.hu