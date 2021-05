A Los Angeles Sparks az egyik legnépszerűbb eszközét választotta új mezeinek bemutatásához. A friss kollekciót a csapat jól ismert testvérpárja villantotta meg egy vidám TikTok videóban. A húzás bejött, a videó vírusosan terjed az interneten.



Nnneka és Chiney Ogwumike nem csak elválaszthatatlanok egymástól, de olyan szerencsésnek is mondhatják magukat, hogy egy csapatban játszhatnak. A vidám testvérpár a pályán kívül is elválaszthatatlan egymástól, azt pedig, hogy milyen összhang van köztük, legújabb TikTok videójuk is jól mutatja.



A két játékos a Los Angeles Sparks hivatalos Twitterén mutatta meg tánctudását. Az új szezon mezeit felvonultató rövid szösszenetben a lányok a legújabb TikTok-kihívást próbálták ki, melynek zenei alapját Ciara Got Me Good című száma adja.



Nneke Ogwumike 2012-ben igazolt a kaliforniai csapathoz, míg húga 2019-ben csatlakozott. A nővérek mögött már most igazán impozáns karrier áll. Mind a ketten elmondhatják magukról, hogy a drafton elsőként választották ki őket és azt is, hogy debütáló szezonjukban elnyerték az Év újonca díjat.

Borítókép: Brian Babineau/NBAE via Getty Images

Forrás: givemesport.com