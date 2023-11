Az Euroligában és az NB I-ben is veretlen DVTK szerdán a Valenciát fogadta, amely 3/2-es győzelmi mérleggel az A jelű nyolcas negyedik helyén állt. A spanyol bajnoknál több ismerős is akadt, mivel Alba Torrens és a Sopronban is megfordult Queralt Casas a spanyol válogatottban is alapember, így mindketten játszottak a magyarok ellen júniusban a 69-60-ra megnyert Európa-bajnoki elődöntőben Ljubljanában.



Völgyi Péter vezetőedző együttese szerdán csak 0-2-ig volt hátrányban, majd a nyitónegyedben már kilenc pontra is meglépett, főként az ausztrál Darcee Garbin révén. A folytatásban beindult a litván Monika Grigalauskyte is, és csakhamar 12 pontra nőtt a különbség (28-16), ez azonban négy perc alatt elolvadt (28-28). A nagyszünetben 38-32 volt az állás.



Térfélcsere után keményedett a DVTK védekezése, a spanyolok elvétve találtak a gyűrűbe, ekkor főként a szerb származású, de francia Ana Tadic volt elemében a hazaiaknál. Az 52-41-ről induló zárószakaszban 15 ponttal elhúzott a Völgyi-gárda, innen pedig már nem engedte ki a kezéből a diadalt, így 11. meccsén is megőrizte veretlenségét ebben az idényben.



A menetelésével a szezon eddigi legnagyobb szenzációját szolgáltató Diósgyőr egy hét múlva a címvédő és éllovas török Fenerbahcét látja vendégül.



A B csoportban az 1/4-nél tartó Győr a magyar válogatott Studer Ágnes és Kiss Virág csapatához, a török Mersinhez látogatott, amely 4/1-es mutatóval büszkélkedhetett. Cziczás László vezetőedző tanítványai számára nem sikerült jól a felkészülés, mivel vasárnap elszenvedték első vereségüket az NB I-ben az Európa Kupában is érdekelt NKA Universitas Pécs csarnokában.



A dél-törökországi meccsen a Rába-partiaknál hiányzott Kristine Anigwe, Ruff-Nagy Dóra és Diamond Miller is, míg a legutóbb döntős Mersin kerete tovább erősödött a négyszeres Eb-ezüstérmes francia Olivia Epoupa közelmúltbeli érkezésével, aki az előző szezonban Sopronban pattogtatott.



A győriek remekül kezdtek, 11 ponttal hozták a nyitónegyedet, ám a második szakaszt 24-9-re elvesztették, így a félidőben 39-35 állt a nagyórán. Fordulás után a magyarok Bach Boglárka és Török Ágnes révén próbáltak felzárkózni, de az utolsó játékrész így is 56-48-ról indult. Ezt egy 7-0-ás rohammal kezdte a Mersin, innen pedig már nem volt visszaút Dubei Debóráék számára, akik begyűjtötték ötödik vereségüket a kontinentális elitben. Az ellenfélnél Kiss Virág 5, Studer Ágnes pedig 2 ponttal zárt.



"Volt egy pillanat a mersini csarnokban, amikor a magyar válogatott kvázi kezdő ötöse volt a kezdőkörben, ez jó érzés és szerintem büszkék lehetünk rá, hogy egy ilyen európai sztrácsapatban két honfitársunk játszik. Emellett arra is büszkék lehetünk, hogy gyakorlatilag magyar válogatott játékosok vezérletével egy ilyen csapat ellen fel tudtuk venni a versenyt" - mondta a Kossuth Rádiónak a mérkőzést követően Fűzy András klubelnök, aki azt is elárulta, hogy Ruff-Nagy, illetve Anigwe sérülése sem súlyos, utóbbinál rosszabbra számítottak, de Fűzy elmondása szerint az orvosi vizsgálatok során kiderült, sem porc-, sem szalagsérülés nem történt. Millernek azonban porcszakadása volt, ezért meg kellett őt műteni az Egyesült Államokban, felépülése pedig várhatóan hat hetet fog igénybe venni.



"Nem tétlenkedtünk a szünetben, így a hétvégén érkezik hozzánk egy újabb játékos. A Minnesotától kaptunk segítséget, egy csapattársa a Diamond Millernek. Bridget Carleton kanadai válogatott, tavaly a Salamancában játszott" - jelentette be a Győr elnöke, majd hozzátette, az újonc opciós szerződése Miller visszatéréséig szól.



A Győr jövő szerdán a spanyol Salamancát fogadja.

Borítókép: dvtk.eu