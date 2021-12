A Sporttv írását változtatások nélkül közöljük.

Lesz NBA-meccs magyar idő szerint december 24-én, 25-én és 26-án is a Sport TV-n. A liga számára legfontosabb alapszakasz-játéknapról, a december 25-i karácsonyi menüből a három legerősebbnek tartott párharcot közvetíti majd élőben a Sport1.

Minden évben kiemelt játéknapnak számít december 25-e az NBA-nek és a Sport TV-nek is. Az USA-ban az NBA-s merchandising jelentős részét veszik meg ilyenkor a szurkolók, és az erre az alkalomra készített különlegességek fogynak a legjobban ebben az időszakban. Az ünnepi programban mindig 10 élcsapat csap össze egymással, és az öt mérkőzésből a középső három az, ahol a legnépszerűbb csapatokat és legnagyobb sztárokat látjuk a pályán. Az európai nézők nagy örömére ebből a háromból kettő találkozó kifejezetten kényelmes európai időben zajlik. Immár szokássá vált, hogy a Sport1 képernyőre tűzi ezt a brutális három rangadót egymás után, így alsó hangon 8-8,5 órányi NBA-kosárlabdát kapunk a fa alá 25-én.



LeBron James és Mensur Suljovic egymás ellen lép pályára.

Ez idén sem lesz másképp, így láthatjuk fél kilenctől a címvédő MIlwaukee Buckst a bajnoki címek számában 17-tel társrekordernek számító Boston Celtics ellen, majd 11-től a liga két éllovasa, a Phoenix Suns és a Golden State Warriors találkozik, míg hajnali kettőtől két kirakatcsapat, a Los Angeles Lakers és a Brooklyn Nets mérkőzik meg. Az csak hab a tortán (és mégy egy óra kosárlabda), hogy ezt az egész programot fél nyolctól egy Alley-oop vezeti fel.



Hogy teljes legyen a karácsonyi csomag, magyar idő szerint december 24-én hajnalban élőben meg lehet nézni a Golden State Warriors és a Memphis Grizzlies meccsét (eredetileg a Portland Trail Blazers – Brooklyn Nets mérkőzés volt betervezve, de a covid miatt azt elhalasztották, viszont ez tényleg egy minőségi csere), ami még aznap kétszer felvételről is képernyőre kerül.



Karácsony másnapja, ami idén vasárnapra esik, egy kiváló európai időpontban vívott floridai derbit tartogat, amelyen a Miami Heat fogadja az Orlando Magicet.

Nem viselünk szemellenzőt, tudjuk, hogy az omikron variáns elérte nagyon erősen az Egyesült Államokat, és hogy hány játékos került be a közelmúltban az NBA egészségügyi protokollja alá.



Ettől függetlenül bízunk a legjobbakban, és reméljük, a koronavírus nem szól közbe, és a legnagyobb sztárok LeBron Jamestől kezdve Giannis Antetokounmpón és Steph Curryn át Kevin Durantig majd pályára lépnek karácsonykor. Az biztos, hogy Adam Silver, az NBA komisszárja kijelentette, hogy történjék bármi, a Sport TV-n is közvetített kiemelt három december 25-i meccsidőpontban biztosan rendeznek mérkőzést. A liga puhított valamelyest a fizetésekre és igazolásokra vonatkozó szabályozásokon, hogy a csapatok tudjanak igazolni új játékosokat is, ha ez kell ahhoz, hogy megrendezzék a meccseket.



Azt mi garantáljuk, hogy a Sport TV is a legerősebb összeállításával készül az ünnepekre.

Közvetítéseink is NBA-vel foglalkozó műsoraink a karácsonyi időszakban:

Trash Talk: december 23., csütörtök 20:45, Sport2 (élő)

Golden State Warriors – Memphi Grizzlies: december 24., péntek 4:00, Sport2 (élő); 15:30, Sport1 (felv.) és 23:00, Sport2 (felv.)

Alley-oop: december 25., szombat 19:30, Sport1 (élő)

Milwaukee Bucks – Boston Celtics: december 25., szombat 20:30, Sport1 (élő)

Phoenix Suns – Golden State Warriors: december 25., szombat 23:00, Sport1 (élő)

Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets: december 26., vasárnap 2:00, Sport1 (élő); 12:00, Sport2 (felv.)

NBA Action: december 26., vasárnap 11:30, Sport1 (élő)

Miami Heat – Orlando Magic: december 26., vasárnap 21:45, Sport1 (élő)

