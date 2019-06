A várakozásoknak megfelelően Zion Williamson kelt el elsőként az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) csütörtöki amatőrbörzéjén.

A szupertehetségnek kikiáltott 18 éves játékost a New Orleans Pelicans szerezte meg a New York-i drafton. A Duke Egyetemről érkező tinédzser már a méreteivel is figyelmet keltett, ugyanis 201 centimétere mellé 130 kilogramm társul, a karfesztávolsága 208, a súlypontemelkedése pedig 104 centi. A videofelvételek tanúsága szerint képes a büntetővonalról elugorva zsákolni, emellett dobáspontosságban, lepattanózásban és blokkolásban is remekel, az amerikai szakírók szerint a legendás Michael Jordan óta nem érkezett ilyen képességű játékos az NBA-be.

A börze második helyén a Memphis Grizzlies választotta ki az irányító Ja Morantét, harmadikként pedig R. J. Barrett játékjogát foglalta le a New York Knicks.

