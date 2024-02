A szezon során már négyszer csapott össze egymással a Real Madrid és a Barcelona, az összesített mérleg 3-1 volt a Királyi Gárda javára, ám a legutóbbi találkozójukat az Euroligában a katalán együttes nyerte. Ahogy eddig mindig, úgy ezúttal is szorosan indult a mérkőzés, az első negyed 19-19-cel ért véget, az első húsz perc végére kicsit ellépett a Barca, de csak két pontos előnyre tudtak szert tenni. A harmadik negyedben már fordított a Királyi Gárda, de a finálét az utolsó tíz perc döntötte el, melyben 30 pontot is dobott Chus Mateo gárdája és nyolc ponttal verte ellenfelét ebben az etapban, amely a végső sikerhez is elegendő volt.

A mérkőzés összefoglalója:

A Barcelona mind a kétpontos, mind pedig a hárompontos kísérletekben alulmúlta eddigi hatékonyságát és a gyűrű alatt sem tudott jobb lenni a blancóknál, akik 36 lepattanót húztak le a 27 ellenében. A parkett legeredményesebb játékosa a katalánokat erősítő Jabari Parker lett a maga 14 pontjával, de a madridi legénység ma csapatként működött kifejezetten jól, ugyanis hat (!) játékosuk is tíz pont fellett dobott.

A Real Madrid legutóbb 2020-ban tudta megnyerni a Király-kupát (akkor az Unicaja Malaga ellen), 2021-ben és 2022-ben is elveszítette a döntőt ősi riválisával szemben, míg tavaly nem jutott el a fináléig. Érdekesség egyébként, hogy az előtte levő kettő Barcelonával vívott döntöt, 2019-ben és 2018-ban is egyaránt elbukta.



Chus Mateo Pablo Laso asszisztenseként már ötször megnyerte a Spanyol Kupát, de vezetőedzőként először emelhette magasba a győztesnek járó trófeát. Rudy Fernándeznek és Sergio Llullnak ez már a hetedik sikere volt. A Királyi Gárda ezzel a Szuperkupa megnyerése után újabb értékes sikert könyvelhetett el, története során immáron 29. alkalommal, amivel abszolút rekorder az örökranglista második helyén álló és 27 elsőséggel rendelkező Barcelona előtt. A nyolcas döntő MVP-je az argentin Facundo Campazzo lett, aki 12 pont mellett 1 lepattanót és 6 gólpasszt jegyzett, de az elmúlt napok során végig kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Spanyol kosárlabda Király-kupa, döntő:



Real Madrid-Barcelona 96-85 (19-19, 24-26, 23-18, 30-22)

(Borítókép: ACB)