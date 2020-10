A Seattle Storm nyerte meg az észak-amerikai női profi kosárlabdaliga (WNBA) 2020-as szezonját, miután a nagydöntő harmadik meccsén is legyőzte a Las Vegas Aces csapatát.

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó finálé harmadik találkozója az elő negyed végéig volt izgalmas, azt követően a Storm folyamatosan növelte előnyét, amely a félidőben kilenc, három negyed után pedig már 27 pont volt. A Seattle végül 92-59-re győzött.



A Storm 2004, 2010 és 2018 után története negyedik bajnoki diadalát ünnepelhette, a csapatban a korábbi három alkalomhoz hasonlóan ezúttal is ott volt a négyszeres olimpiai bajnok, Sue Bird.

