A szerb válogatott nyerte meg a Valenciában és Strasbourgban rendezett női kosárlabda Európa-bajnokságot, mivel a vasárnapi döntőben legyőzte a francia csapatot.

A valenciai finálé első félidejében a szerbek kis különbséggel, de mindig vezettek, majd a harmadik negyedet fantasztikusan, 10-0-val kezdték, és ekkor 41-26-ra elléptek.



A folytatásban rendezte sorait a sorozatban ötödik fináléján szereplő francia együttes, valamelyest felzárkózott, de igazán közel nem került a szerbekhez, akik végül biztosan győztek.



A szerbek előzőleg 2015-ben nyertek Eb-t - a budapesti döntőben éppen a franciákat győzték le -, két évvel ezelőtt pedig bronzérmet szereztek.

