Sokkoló hírt osztott meg Shams Charania, amerikai újságíró, amikor beszámolt arról, hogy Lebron James fia, Bronny szívleállást szenvedett, miközben az egyetemi csapatával edzett.



A 18 éves játékost az USC edzőközpontjából mentővel szállították a közeli kórházba, ahol ellátták és stabilizálták az állapotát.

„Az orvosi csapat ellátta Bronny-t, majd kórházba vitték. Állapota stabil, így nincs az intenzív osztályon. A magánélet tiszteletét kérjük az egész James-család nevében.” – mondta a család szóvivője.

Bronny James egyébként az egyik legígéretesebb fiatal kosaras, így gyakorlatilag biztosra vehető, hogy egy-két éven belül az NBA-ben láthatjuk majd. Apjának, Lebronnak az egyik nagy vágya, hogy karrierje végén egy csapatban játszhasson a fiával.

