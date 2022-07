Úgy látszik, Lebron James és Anthony Davis nem szívesen töltenének el még egy szezont egy csapatban Russell Westbrookkal, ezért nyomást gyakorolnak a vezetőségre, hogy váljanak meg tőle.

A Yahoo Sports újságírója, Chris Haynes szerint teljes az összhang a Lakers hármasánál, ám több más lap is arról cikkezik, hogy a Los Angelesi csapat sztárjai inkább Kyrie Irving-t látnák szívesen.

A Los Angeles Times is ezt támasztja alá, szerintük Westbrook és a Lakers vezetőségének viszonya feszült volt a tavalyi szezon végén, illetve azt is híresztelik, hogy ő és Lebron már egyáltalán nem is beszélnek egymással.

Már csak az a kérdés, hogy egy ilyen forgatókönyv esetén Irving beleegyezne-e a Los Angelesbe költözésbe, ugyanis jelenleg teljesen jól érzi magát a Netsben.

Fotó: Lachlan Cunningham/Getty Images