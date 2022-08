Irving a tavalyi szezonban a kötelező védőoltás elleni tiltakozásával hívta fel a figyelmet, az ideit pedig a karrierje végét érintő fontos információkkal kezdte.

Sokat lehetett a nyáron hallani arról, hogy Irving elhagyhatja a Netset, ám 78 nappal az NBA nyitánya előtt úgy fest, marad Brooklynban.

Most azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy válaszolt egy őt említett tweetre, ahol kifejtette, az NBA-n kívül képzeli el a karrierje végét. Célja, hogy segítse a fiatal játékosokat a fejlődésben, mivel amikor ő volt fiatal, neki a rengeteget segítettek az idősebb társak.

„A 12. szezonomat kezdem és egyre jobban érzem magam. Amikor lejár a szerződésem 38 éves leszek, át kell gondolnom a karrierem. Nem fogok visszavonulni, inkább a világ különböző pontjain fogok fiatalokat tanítani.”

Hasonló cipőben jár Kevin Durant is, aki már korábban beszélt róla, hogy karrierje utolsó két évét Barcelonában szeretné tölteni. Úgy fest, egyre több amerikai kosárlabdázó gondolkodik úgy, hogy anyaországán kívül, akár Európában fejezze be pályafutását.

Will Kyrie Irving play for the #Nets next season? pic.twitter.com/VWRxQ7zV0W