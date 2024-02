A kupamúlt egyértelműen a fővárosiak sikerét vetíti előre, hiszen az eddigi 5 egymás elleni kupameccs mindegyike Real-diadalt hozott. Ebben vannak egésze közelmúltbeli párharcok is, mint a 2017-es finálé (97-95), avagy a tavalyi szezon negyeddöntős, szintén szűk Madrid sikere (86-85). A 2023-24-es idényben ez lesz a negyedik egymás elleni tétmérkőzése a kluboknak: a spanyol bajnokságban egy könnyedebb (83-74), az Euroligában ugyanakkor két nehezebb győzelem jutott a Real Madridnak (egy hosszabbítást követően, 96-86 arányban, egy pedig idegenben, 3 pontos különbséggel).

Ha már kupa. A hangulat Malagában is teljesen egyedi!



ESTÁIS ABSOLUTAMENTE



LOCAS Y LOCOS.



SOLO ES EL PRINCIPIO #CopaACB pic.twitter.com/pcVvaLJM9E — #CopaACB (@ACBCOM) February 17, 2024

A Real Madrid hiába a liga egyik legjobb védőlepattanózója, csapatszinten, a negyeddöntőben a Murcia verte őjet a lepattanócsatában (34-36-ra). Ezzel szemben a Valencia a Gran Canaria ellen éppen itt tudott riválisa fölé nőni, az utolsó negyedben 16-6-ra nyerve ezt a különversenyt. A második esélyhez jutás limitálása mindkét elődöntős főszereplőnek kulcsfontosságú lesz, amivel egyben az ütközet tempóját is lehet kontrollálni.

A sikerhez több út vezet, erre kiváló példa a most egymásnak feszülő két klub. A Real Madrid a spanyol liga legtöbb pontot szerző alakulat (89 fölött átlagolva), a Valencia pedig az egyik legkevesebb pontot dobja (80-at, meccsenként) ám a harmadik lekevesebbet kapja (alig több, mint 79-et). Amelyik csapat inkább tudja ráerőltetni akaratát szombati riválisára, az nagy lépést tesz a finálé felé.

Lesznek ismerős arcok mindkét oldalon. A Valnecia mester, Álex Mumbú öt sikeres szezont húzott le Madridban (bajnok és EuroCup-győztes lett a 2006/07-es szezonban), míg alberto abalde 3 sikeres idényt, és egy 2019-es EuroCup-diadalt követően hagyta hátra Valenciát, jelnelegi klubja, a Real Madrid hívására.

Szóba került már a tempó kontrollálása, amit alapjaiban határozhat meg a lepattanózáson túl a Facundo Campazzo – Chris Jones különcsata alakulása is. Az, hogy az UCAM Murcia nem tudott fordítani, nagyban az argentin karmester második félidei Pazar teljesítményének volt köszönhető – Facu végül 16 ponttal és 25-ös VAL-mutatóval zárt. Jones nem élete meccsét hozta a GranCa ellen (13 pont 4 assziszt), ám az utolsó negyedben és a ráadásban, ahol 2 triplát is elsüllyesztett a legjobbkor lépett előtérbe. Mondjuk szombat este a Real ellen valószínűleg mindvégig maximum kell tőle, már ha döntőbe akar jutni.

(Fotó: Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images)