Mind a Barcelona, mind pedig a Real Madrid kiemelkedő teljesítményt nyújtott az elmúlt napokban, a katalán együttes előbb a Manresa csapatát 102-91-re győzte le, majd az elődöntőben 108-76-ra nyert a Tenerifével szemben. A Királyi Gárda a legjobb nyolc között öt ponttal, 84-79-re diadalmaskodott a Murcia ellenében, majd mostani riválisához hasonlóan a legjobb négy között már dominánsabb teljesítményt rakott le az asztalra és 95-76-ra győzött a Pamesa Valencia ellen.

A trófea bemutatás Facu Campazzo és Nicolás Laprovittola vett részt, akik jó barátok, válogatottbeli csapattársak, ezúttal viszont mint ellenfelek lesznek ott a parketten. Előbbi már ötszörös Király-kupa győztesnek mondhatja magát, 2020-ban a sorozat MVP-je is volt. A Barcelona irányítója is része már a kiírás történelmének, ugyanis 2019-ben csúcsot jelentő 36 pontot dobott és 50-es VAL-értékkel zárt.



Ami az edzőket illeti Chus Mateo Pablo Laso asszisztenseként már négy alkalommal is bajnok lett a Spanyol Kupában (2015, 2016, 2017 és 2020), valamint 2005-ben még az Unicaja Malaga edzői stábjának tagjaként is felért a csúcsra. Ma először sikerülhet neki ez, mint vezetőedző, hiszen 2022 óta irányítja a Királyi Gárda. Kollégája, Roger Grimau idén debütált a katalán gárda kispadján. Játékosként 2007-ben, 2010-ben és 2011-ben is magasba emelhette a győztesnek járó trófeát, és a tizedik olyan edző lehet, aki sportolóként és szakvezetőként is megnyeri a sorozatot.

A két mester. Balra Chus Mateo, a Real Madrid vezetőedzője, jobbra pedig kollégája Roger Grimau.

A két sztárcsapat már ötödik alkalommal csap össze egymással a 2023/24-es szezon során. Kétszer az Euroligában, egyszer a bajnokságban, egyszer pedig a Szuperkupában mérték össze tudásukat, 3-1-re a Real Madrid vezet, de a legutóbbi találkozójukat a Barcelona nyerte 83-78 arányban január 3-án. A Király-kupában 13-7-re vezet az örökmérlegben a Barcelona, amely eddig 27-szer nyerte meg a sorozatot, az örökmérleg éllovasa mostani riválisuk, amely eddig 28-szor emelhette magasba a trófeát.

A Barcelona az elmúlt három napban kimagaslóan teljesített, 102 és 110 pontot is dobtak, a kétpontos kísérletek mögött 63,3%-os sikerrátával operáltak, míg a mezőnyből eleresztett triplakísérletek mögött 43,8%-os volt a hatékonyságuk. Fontos lesz a Real Madrid szempontjából, hogy miképp tudja levédekezni majd ezeket a veszélyes támadásokat, vagy ha egy pisztolypárbajra kerül sor, akkor fel tudják-e venni a versenyt a katalánokkal. Ugyanakkor a Királyi Gárda eddig mindkét meccsét hihetetlen dominanciával nyerte, ugyanis az első párharcuk során 38 perc 50 másodpercet vezettek, tehát gyakorlatilag végig, de az elődöntőben is csupán 2 perc 18 másodpercet kosárlabdáztak hátrányban.

A döntőre 18:30-tól kerül sor a malagai Palacio de Deportes José María Martín Carpenában.

(Borítókép és fotók: ACB)