Sokan az NBA egyik legnagyobb feltörekvő tehetségének tartják Ja Morant-t, aki 2019-ben az év újonca lett, 2022-ben pedig az NBA All Star csapatába is beválogatták, írja a Marca.

Ezek után talán nem meglepő, ha kifejezetten nagy önbizalommal bír, vannak azonban olyan dolgok, amit a legnagyobbak sem szoktak megengedni maguknak.

Morant egy rádióműsorban adott interjút, amikor szóba került a Chicago Bulls legendája.

„Bárcsak Jordan generációjában játszottam volna. A játékhoz való hozzáállása és a mentalitása példaértékű volt. Szívesen szembe kerültem volna vele… biztos vagyok benne, hogy megaláznám Michael Jordant!” - fejtette ki véleményét Morant.

Nem ez az első eset, hogy a 22 éves irányító elragadtatja magát. Tavaly a Golden State Warriors elleni összecsapások során kitért arra is, hogy ha focista lenne, Messi sem tudná átjátszani magát rajta.

"I would've cooked him too" @JaMorant is confident he would've beat Michael Jordan in his era pic.twitter.com/TEKJtcgqJC