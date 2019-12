Sorozatban megnyert tizennyolc mérkőzést követően kapott ki a Milwaukee Bucks, amelyet a vendég Dallas Mavericks győzött le az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) hétfői játéknapján.



A vendégcsapat négy ponttal bizonyult jobbnak, pedig előnye a második negyedben 16 pont is volt már, és a hajrá előtt is 15 ponttal vezetett. Jannisz Antetokunmpo ezúttal 48 pontot és 14 lepattanót szerzett, de a Bucks ebből most nem profitált. A dallasiaknál Kristaps Porzingis és Seth Curry vitte a prímet, előbb 26 ponttal és 12 lepattanóval, utóbbi 26 ponttal zárt.

A Chicago már 26 ponttal is vezetett, de a házigazda Oklahoma City a végjátékban fordított, és végül három ponttal jobbnak bizonyult. A Thunder ezzel beállította a klub történetének legnagyobb különbségű fordítását, az idei szezonban pedig jelenleg ez a legjobb ilyen jellegű mutató a ligában. Chris Paul döntő érdemeket szerzett a Thunder bravúros fordításában: 30 pontjából 19-et a kritikus időszakra tartogatott, hat triplakísérletéből pedig öt volt sikeres. A vesztes Bullsban Zach LaVine 39 pontot termelt.

Hasonló forgatókönyv szerint alakult a Houston-San Antonio összecsapás is, amelyen a Spurs a második negyedben már 25 ponttal is vezetett, de végül a házigazda Rockets nyert kettővel. A Houstonban Russell Westbrook 31, James Harden 28 pontot dobott, Clint Capelának pedig a 15 pontja mellett 15 lepattanója is volt.

Legutóbbi tizenegy mérkőzése közül a tizediket veszítette el a Cleveland Cavaliers, amely ezúttal a címvédő Toronto Raptors vendégeként maradt alul húsz ponttal.

Négy vereség után tudott ismét győzni a Washington, a Wizards ezúttal Detroitban nyert 14 ponttal, leginkább Bradley Beal kiváló teljesítményének - 35 pont, 10 gólpassz - köszönhetően.

Tovább tart a Phoenix gyenge formája, a Suns ezúttal egy ponttal maradt alul a vendég Portlanddal szemben. A Trail Blazers 16 pontos hátrányban is volt már, de CJ McCollum (30 pont), Damian Lillard (27 pont) és Carmelo Anthony (23 pont) hathatós közreműködésével volt számára visszaút. Fél perccel a vége előtt még a Suns vezetett 110-108-ra, de Lillard pontjaival fordított a Portland.



Eredmények:

Detroit Pistons-Washington Wizards 119-133

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 133-113

Houston Rockets-San Antonio Spurs 109-107

Memphis Grizzlies-Miami Heat 118-111

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks 116-120

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls 109-106

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 110-111

