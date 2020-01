A kaliforniai Calabasas közelében helikopterével lezuhant és meghalt Kobe Bryant, minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója - írja a rendszerint jól értesült amerikai TMZ.

A TMZ információi szerint Kobe Bryant elhunyt repülőgép-baleseteben. Az NBA történetének egyik legjobbja 1978-ban született, és 2016-ban vonult vissza az aktív kosárlabdázástól.

BREAKING: Kobe Bryant Has Died In A Helicopter Crash https://t.co/42oINV9ZUU

A baleset okát és körülményeit az amerikai szövetségi légügyi hatóság (FAA) vizsgálja. Az FAA egyelőre csak annyit közölt, hogy a lezuhant helikopter Sikorsky S76-os típusú volt. A Los Angeles Times című lap riportere, Richard Winton arra emlékeztetett, hogy a tragédia idején a környező hegyeket köd borította.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE