Jimmy Butler, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) nagydöntőjében vesztes Miami Heat legjobbja sajnálja, hogy nem tudta csapatát győzelemre vezetni a Los Angeles Lakersszel szemben.

A 31 éves játékos a finálét követően elmondta: a kudarc viszont még eltökéltebbé teszi, és jövőre bajnoki címet akar nyerni társaival.



"Ez az, amit a csapat és a klub is elvár tőlem. Amikor idejöttem, azt mondtam, bajnoki címet fogok nyerni. Ezt nem tartottam be, szóval jövőre meg kell csinálnom" - mondta Butler.



A kosaras a döntő-sorozatban a floridai gárda legjobbja volt a pontok, lepattanók, gólpasszok, blokkok és labdaszerzések terén is, de kijelentette: őt nem érdeklik a statisztikák.



"Nem nyertünk, szóval ezek a számok semmit sem jelentenek. Mi nem a statisztikákért játszunk, semmi másért, csakis a győzelemért" - tette hozzá Butler, aki az előző szezont követően, a Philadelphia 76erstől érkezett Miamiba.



A Heat 4-2-re kapott ki a Lakerstől az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.



