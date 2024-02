Az Euroliga hivatalos közösségi felületein tette közzé, hogy Keenan Evans lett a sorozat 25. fordulójának MVP-je. A 27 éves amerikai 27 perc 49 másodpercet töltött a parketten a Zalgiris Kaunasban a Panathinaikosz 80–68-as legyőzésekor, és ezalatt 24 pontot dobott, 3 lapattanót szerzett és 5 asszisztott adott.

