Alba Berlin-Maccabi Tel Aviv 71-106

Nem volt a legacélosabb eddig idegenben a Maccabi Tel Aviv (13 meccsen csupán 4 győzelem), de a sereghajtó Alba Berlin ellen várható volt egy esetleges vendégsiker, pláne, hogy az izraeli csapat a playoffba igyekszik, ráadásul az előző három Euroliga-meccsüket rendre elveszítették, ám ma egy roppant magabiztos, 36 pontos sikert arattak. James Webb volt a parkett legeredményesebb játékosa, az amerikai kosaras 17 pontot 6 lepattanó mellett.

Partizan-Anadolu Efes 100-90

Az Anadolu Efes 2011 óta nem nyert Belgrádban, a Partizan vendégeként, s ez a negatív széria tovább folytatódik, ugyanis ezúttal sem sikerült. Az első negyedet még a vendégek kezdték jobban, de aztán szép lassan felőrölte ellenfelét a szerb gárda, többek között köszönhetően Aleksa Avramovic remeklésének, aki 30 ponttal szórta meg az Efes gyűrűjét.

Virtus Bologna-Pamesa Valencia 85-74

Nagyon kellett hazai pályán a győzelem a Virtus Bolognának, amely az előző hét El-párharcából ötöt is elveszített, s így kezdett izgalmassá válni helyzetük az automatikus negyeddöntőt illetően. Azonban az olasz csapat az elmúlt időszakban mutatott gyenge teljesítményéből (elbukott Olasz-kupa negyeddöntő) jól pattant vissza és meggyőző sikert aratott a Valenciával szemben.

Real Madrid-Panathinaikosz 86-97

Az egyetlen párharc, amely nem hazai győzelemmel zárult, de egyben a legnagyobb meglepetést is ez okozta. Az otthon 13 Euroliga-mérkőzést is megnyerő és 100%-os formát mutató Real Madrid 97-86-ra kikapott a görög Panathinaikosztól, amely remekül menedzselte a mérkőzés utolsó negyedét és 2013 óta először nyert a Királyi Gárda vendégeként. Az első és a második negyedben ide-oda változott a vezető csapat kiléte, mindkét együttes tíznél több ponttal is vezetett, de a szünetben plusz kilenc volt a Panathinaikosz neve mellett. Azonban a harmadik negyed derekára utolérte őket a Real, sőt fordítani is tudtak, s ekkor úgy tűnt, innentől kezdve már nem is engedik ki azt a kezei közül, de a görögöknek volt még egy válasza. Hiába dobott remekül a spanyol együttes kívülről (45%-os tripla hatékonyság), a kettesek mögött akadtak gondjaik, amiket jobban értékesített a Pana, s így első csapatként nyert az WiZink Centerben az Euroliga 2023/24-es szezonjában.

