Elmarad a csütörtökre tervezett Sopron Basket-Fenerbahce csoportmérkőzés a női kosárlabda Euroligában.

A soproni klub honlapjának keddi közlése szerint keretükből több játékos is pozitív koronavírusostesztet produkált, így a nemzetközi szövetség (FIBA) a mérkőzés elhalasztásáról döntött. A találkozó pótlására a FIBA ajánlása és kérése alapján január 29-én kerülne sor.



A Sopron hozzátette: aznap bajnoki találkozójuk lenne, amelyen az NKA Universites PEAC az ellenfelük. Annak egy más időpontban történő megrendezéséhez a PEAC és a magyar szövetség hozzájárulása is szükséges, s reményüket fejezték ki, hogy annak nem lesz akadálya.



A női Euroliga B csoportjában éllovas török Fenerbahce 7/3-as győzelmi mutatóval áll, míg a Sopron harmadik 6/4-gyel. Utóbbi mérleggel bír másik három rivális gárda is.

Borítókép: Tóth Zsombor/ Sopron Basket