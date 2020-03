A nemzetközi szövetség (FIBA) a koronavírus-járvány miatt úgy döntött, hogy elhalasztja a 3x3-as kosárlabda olimpiai selejtezőtornáját, amelyre március 18. és 22. között került volna sor az indiai Bengaluruban. A versenyen a magyar női válogatott is indult volna.

A FIBA most szoros együttműködésben a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal azon dolgozik, hogy megtalálja a megoldást a kialakult helyzetre. Ezt a viadalt ugyanis még az április 24-26-án, Budapesten sorra kerülő pótselejtező előtt le kellene bonyolítani.



A magyar 3x3-as férfi és a női kosárlabda-válogatottnak is van még esélye arra, hogy kijusson az ötkarikás játékokra.



Ebben a szakágban nemenként nyolc válogatott lép pályára Tokióban, négy-négy csapat szereplése már eldőlt a novemberi világranglisták alapján. A 20-20 csapatos indiai selejtezőben - amelyen három kvóta talált volna gazdára - csak a nők lettek volna érdekeltek.



Az utolsó 1-1 kiadó helyről a magyar főváros tornája dönt, amelyen a tervek szerint hat-hat gárda verseng majd. A Hősök terén felállítandó sátorban a hazai férfi és - ha az első selejtezőn nem szerez kvótát - a női együttes is szerepel.

