A spanyol női kosárlabda-válogatott a franciák ellen lép pályára a kontinenstorna negyeddöntőjében. Amennyiben győzelemmel zárná a mérkőzést, a spanyol alakulat nagy lépést tenne afelé, hogy sorozatban nyolcadik világversenyén is érmet szerezzen. A csapat egyik húzó játékosa az előző Eb MVP-je, Astou Ndour lehet. A szenegáli születésű játékos a nehéz kezdetről és felemelkedésének történetéről mesélt a Marcának.



Astou Ndour tíz éve erősíti a spanyol válogatottat és azóta sikert sikerre halmoz. A szenegáli játékosnak szülei is kosárlabdáztak, ám ők csak junior korukig űzték a sportot. A nehéz kezdet ellenére mindenben támogatták lányukat, akik végig hittek benne, csakúgy, mint a Spanyolországba érkezésekor őt fogadó Domingo Díaz és felesége.



„Ők olyanok, mint a szüleim. Az első naptól kezdve mellettem álltak és támogattak. Nekik köszönhetem, hogy most ott vagyok, ahol vagyok. 52 kilót nyomtam akkor, amikor megérkeztem Las Palmasba. Nagyon sovány voltam. Ők hittek bennem, mert láttak bennem valamit, amit akkor még én magam sem” - mesélte a kosaras, majd hozzátette nekik, szüleinek és barátainak játszik, amikor pályára lép.



„A szüleim is játszottak, de ők nem jutottak el az elitig. Mindenki azt mondta nekem, hogy azokkal a testi adottságokkal, amikkel rendelkeznem modellkednem kellene, vagy atletizálnom, mert a kosárlabda a fiúk játéka. A szüleim viszont soha nem ellenezték. Csak azt mondták, hogy korán otthon kell lennem. Ha elkéstem volna, másnap nem engedtek volna el, így játék után futnom kellett hazáig."



Astou Ndour arról is mesélt kezdetben semmilye nem volt, most ezért is érzi fontosnak, hogy másokon segítsen.



„Nem volt cipőm és szandálban kellett játszanom. De rajongtam a kosárlabdáért. Mondhattam volna, hogy nincs cipőm, nem játszom. De addig mentem, amíg adtak nekem valamit. Most én vagyok az, aki cipőt ad azoknak az embereknek, akiknek nincs. Ha valakinek van célja, elérheti, ha minden nap harcol, dolgozik és kiteszi érte a szívét.”



„Fáj nekem, amikor azt látom, hogy a migránsok az életüket kockáztatják a tengerben azért, hogy jobb életet keressenek. Azért jönnek, mert egy jobb életre vágynak. Ott ahol élnek nincs semmilyük. Menekülnek, mert úgy gondolják itt vagy más európai országokban javíthatnak az életkörülményeiken. Nem tudom elítélni őket, mert tudom, hogy megpróbálták.”



A kosárlabdázó annak érdekében, hogy minél több embernek segítséget tudjon nyújtani, Szenegálban létrehozott egy alapítványt, amelynek székhelyét most szeretné áttenni Spanyolországba.



Forrás: marca.com

Borítókép: Ivan Terron / Europa Press Sports via Getty Images