Egyéves szünet után ismét közvetít mérkőzést az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságból (NBA) a kínai állami televízió (CCTV).

A CCTV pénteken jelentette be, hogy sugározza a Los Angeles Lakers-Miami Heat nagydöntő ötödik - magyar idő szerint szombat hajnali - összecsapását.



Az adó egy éve azt követően szüntette meg az NBA-meccsek közvetítését, hogy Daryl Morey a Houston Rockets igazgatójaként közösségi oldalán Hongkongot támogató bejegyzést tett közzé, "Harcoljatok a szabadságért, álljatok ki Hongkong mellett" aláírással.



Morey - később eltávolított - bejegyzése mellett a CCTV azt is nehezményezte akkor, hogy az NBA nem szankcionálta a klubvezetőt. Adam Silver, az NBA vezetője még a koronavírus-járvány előtt úgy fogalmazott, hogy a kínaiakkal fennálló feszült kapcsolat miatt 400 millió dolláros bevételtől eshet el a liga.



Az egyik fél negyedik győzelméig tartó nagydöntőben a Lakers 3-1-re vezet.



Borítókép: Layne Murdoch/NBAE via Getty Images