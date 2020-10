Vendégszerzőnk, Lantos Zsolt cikkét tesszük közzé.

193 napja, azaz február 22-én játszott hazai pályán a Gabányi csarnokban a BEAC...

Most végre újra lehetett jönni a nézőknek is! A távolságtartás miatt 120-nál több szurkolót nem akartak beengedni. Szerintem nem tudtak a kiérkezőknek nemet mondani, így kicsivel többen (>120) voltunk a lelátón, de így is betartottuk az előírtakat.

2020. OKTÓBER 3. | 16:00

1. FORDULÓ, Gabányi Sportcsarnok

ELTE BEAC ÚJBUDA - ALUINVENT DVTK 68-73

(22-17, 15-22, 11-18, 20-16)

Öt vendég pontra (0-5) hét hazai érkezett. A BEAC irányítója, Czank Tímea hamar összeszedett 2 faultot, ezért lecserélte edzője, Balogh Judit. Ez sem törte meg csapata lendületét és nem kis meglepetésre 5-tel mentek az egyetemisták a negyed végén. A borsodiak jóval magasabbak voltak a palánkok alatt, de ezt nem tudták ekkor még érvényesíteni. A második negyed vége előtt fél perccel még a hazaiak vezettek 5 ponttal. 33 másodperces rövidzárlat a BEAC-nál,

és 2 pontos előnnyel mentek a nagyszünetre a vendégek.



A folytatásban egyre inkább elhúzott a Diósgyőr. Volt már közte tíz is! A vége előtt még 6 pontra visszajött a BEAC és megcsillant az egyenlítés lehetősége, de a rutinos Medgyessy Dóra vezérletével behúzta a könnyűnek egyáltalán nem mondható, kötelező győzelmet a DVTK.



Érdemes volt kimenni, hiszen beszélhettem régi ismerősökkel Károlyi Andival, Heibster Annamáriával és Telek Mancival (András) a Fradi egykori válogatott labdarúgójával!



És élveztem a pálya illatát!

Irány a Ludovika Csarnok, még a kezdés előtt odaértem a 18.00-kor kezdődő mérkőzésre. Így nem maradtam le a Lelik kontra Fegyverneki Show-ról sem!

2020. OKTÓBER 3. | 18:00

1. FORDULÓ Ludovika Aréna

LUDOVIKA-FCSM CSATA - SOPRON BASKET 62-82

(21-12, 20-26, 15-18, 6-26)

Mintha lemásolták volna a két órával korábbi BEAC-DVTK meccset...



Lelik Réka (22 pont, 36 perc) irányításával biztosan vezetett a hazai csapat a negyed végén.(21-12)





A második játékrészben visszazárkóztak a soproniak, de így is három pontos Csata előnnyel mentek a nagyszünetre a csapatok. (41-38)



A harmadik játékrész többnyire hazai vezetéssel folyt, de a negyed végére egyenlítettek a vendégek.



És ekkor jött a Tenkes kapitánya, akarom mondani a soproniak kapitánya: Fegyverneki Zsófi! Az utolsó negyedben úgy szórta a pontokat, hogy végül eljutott 18-ig, nem egészen 31 perc alatt



A vendégeknek minden bement, a hazaiaknak szinte semmi, a végére 20 pontra hízott a különbség. Egyébként komoly fegyelem volt a pályán és a nézőtéren egyaránt. Mindenki tartotta a két üléses távolságot. A két székkel mellettem ülő két néző a második félidőben, hogy tudjanak beszélgetni csak egy széknyi helyet hagytak ki maguk között. Pillanatokon belül ott termett egy biztonsági ember és "szétültette" őket. Figyelem, fegyelem pályán, lelátón egyaránt.

Szerdán egy újabb izgalmas csata várható a Városmajorban.

TFSE-MTK - Ludovika-FCSM Csata

2020. október 7. szerda 19:00 óra

Fotók: Lantos Zsolt