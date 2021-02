A címvédő Los Angeles Lakers simán, 17 ponttal kikapott a Denver Nuggets vendégeként vasárnap az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA).

A kaliforniai együttes hét győzelem után először szenvedett vereséget, ráadásul egyik sztárját, Anthony Davist a második negyedben Achilles-sérülés miatt elveszítette.



Addig szoros volt az állás, ám az utolsó percekben a Nuggets ellépett a Lakerstől és a nagyszünetre 12 pontos előnyt épített ki, a második félidőben pedig nem engedte vissza a vendégeket.



Davis az előző két találkozót éppen Achilles-ín gyulladásának pihentetése miatt hagyta ki, az egyelőre nem derült ki, mennyire súlyos a sérülése.



A keleti második Milwaukee Bucks meglepő vereséget szenvedett Oklahoma Cityben, a nyugaton utolsó előtti Thunder vendégeként. A találkozó hullámzó játékot hozott, a hazaiak a második negyed végére elhúztak, a vendégek azonban a harmadik negyedben egyenlíteni tudtak.



Az utolsó szakasz végig szoros volt, fél perccel a vége előtt csupán két pont volt a két csapat között, a meccset pedig Justin Jackson 15 másodperccel a végső dudaszó előtt dobott hármasa döntötte el.



A házigazdáknál a 22 pontos Jackson volt a legjobb, míg a vendégeknél Jannisz Antetokunmpo tripla duplával (24 pont, 17 lepattanó, 10 gólpassz) zárt.

Remek meccset játszott egymással a Portland Trail Blazers és a Dallas Mavericks is. Az oregoni csata az utolsó pillanatokig izgalmas volt, fél perccel a vége előtt még döntetlen állt az eredményjelzőn, ám



Damian Lillard triplájával a hazaiak kerültek előnybe, hárompontos fórjukat pedig meg tudták őrizni, miután a vendégek szlovén sztárja, Luka Doncic öt másodperccel a vége előtt elhibázta hárompontos kísérletét.



Lillard végig nagyszerűen játszott, 34 pontot és 11 gólpasszt ért el, ám Doncic még nála is eredményesebb volt, 44 ponttal és 9 gólpasszal fejezte be a mérkőzést.

Eredmények:



Denver Nuggets-Los Angeles Lakers 122-105

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies 110-124

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers 128-111

Phoenix Suns-Orlando Magic 109-90

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks 114-109

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves 112-116

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs 110-122

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans 123-112

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 118-121

Washington Wizards-Boston Celtics 104-91

Borítókép: Fernando Medina/NBAE via Getty Images