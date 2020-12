A Sopron Basket két zárt kapus mérkőzést játszik a jövő héten hazai pályán a török Galatasarayjal a női kosárlabda Euroligában.

Gáspár Dávid vezetőedző együttese a múlt héten kezdte meg szereplését a nemzetközi szezonban, amikor buboréktorna keretében fogadta a Bourges-t és a Landes-t, és mindkét francia csapatot legyőzte.



A Galatasaray akkor pozitív koronavírustesztek miatt nem tudott csatlakozni, de - a soproniak tájékoztatása szerint - a nemzetközi szövetség (FIBA) úgy döntött, hogy a jövő héten újabb buboréktornára kerül sor a Novomatic Arénában. A magyar bajnok és isztambuli ellenfele mindkét csoportmérkőzését lejátssza jövő kedden és csütörtökön 14.30-tól, a találkozókat az M4 Sport élőben közvetíti.



Glory Johnson ezúttal is segítheti a soproniakat.

Fotó: Ned Dishman/NBAE via Getty Images



A klub arról is tájékoztatást adott, hogy Gáspár Dávid a jövő héten is számíthat a kétszeres WNBA All Star-válogatott Glory Johnsonra. Az amerikai-montenegrói kosaras eredetileg csak a múlt heti buboréktornára szerződött Sopronba, de az újabb egyeztetésnek köszönhetően eldőlt, hogy a következő két meccsre is marad.



A január 19. és 22. között esedékes újabb zárt kapus torna helyszínéről később dönt a FIBA.

Borítókép: Facebook.com/SopronBasket