A magyar férfi kosárlabda-válogatott bravúrral 88-84-re nyert Montenegróban vasárnap a világbajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójában.

A magyar csapat a vb-selejtező első fordulójában 81-75-re nyert novemberben Portugáliában, majd Kaposváron 78-54-re kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A harmadik meccsre csütörtökön került sor Debrecenben, amikor Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese 83-67-os vereséget szenvedett Montenegrótól a Főnix Csarnokban úgy, hogy a szakvezetőt reklamálásért kiállították a nagyszünet előtt.



Ivkovics - aki 2012-ben az ellenfél szakmai stábjában is dolgozott - sérülés miatt ezúttal sem számíthatott az alapembernek számító Benke Szilárdra és Eilingsfeld Jánosra. Ott volt ugyanakkor a kezdőötösben a szombathelyi Somogyi Ádám, aki egyáltalán nem lépett pályára három nappal ezelőtt.



A kezdés ezúttal jobban sikerült, mint Debrecenben, ahol csak 2-0-ig vezetett a válogatott, ezúttal folyamatosan a magyaroknál volt az előny, a 8. percben - 7-13-nál - Bosko Radovic kapitány időt kért.

A nyitónegyed ettől függetlenül a Vojvoda Dávid vezérelte vendégeké lett, ám ezt követően a rivális két triplával villámgyorsan fordított, és a csütörtökön 27 pontos Vladimir Mihailovic is bekapcsolódott a pontgyártásba. Vojvoda hármast dobott és zsákolt, utóbbit a magyar válogatottban csütörtökön 5 ponttal bemutatkozott, honosított Mikael Hopkins is bemutatta egy 7-0-ás roham során. A nagyszünetben meglepetésre 35-40 állt az eredményjelzőn.



Térfélcsere után tíz pontra nőtt a különbség (44-54), Vojvoda 19 pontnál tartott, és az sem zökkentette ki a csapatot, hogy a csapatkapitány Keller Ákos kipontozódott. Mindkét gárda agresszívebb védekezésre váltott, s a játékrész végére elolvadt az előny, az utolsó szakasz 59-59-ről indult.



Ebben Somogyi és a Japánban légióskodó Allen Rosco is fontos triplát dobott (64-71), három és fél perccel a vége előtt újra tíz ponttal vezettek a szárnyaló magyarok. A hajrában már nem változott a játék képe, az Ivkovics-csapat keményen tartotta magát, remekül büntetőzött, és megérdemelten aratott bravúrgyőzelmet az esélyesebb montenegróiak vendégeként.



A kvartett másik meccsén a franciák nyertek Portugáliában, így két fordulóval a vége előtt eldőlt, hogy ők már biztosan ott lesznek a kvalifikáció második körében. Az E csoport harmadik, még továbbjutó helyének megszerzéséért az Ivkovics-gárdának Portugáliát kell megelőznie, amelyet ehhez idehaza le kell győznie júliusban.



A 2023 februárjáig tartó európai vb-selejtezősorozatban 32 együttes verseng. Júliusban minden négyesből az első három gárda jut tovább a kvalifikáció második szakaszába. Ezután a 24 együttes négy hatos csoportban folytatja úgy, hogy valamennyien magukkal viszik a korábban szerzett pontjaikat. Végül mind a négy csoportból az első három utazhat a jövő nyári vb-re, amelynek a Fülöp-szigetek, Indonézia és Japán ad otthont.



A magyarok annak köszönhetően kerültek előselejtező nélkül a vb-kvalifikációba, hogy kijutottak a szeptemberi Európa-bajnokságra, melynek csoportmeccseit Kölnben vívják majd.

Eredmény:

E csoport, 4. forduló: Montenegró-Magyarország 84-88 (14-17, 21-23, 24-19, 25-29)

A magyar pontszerzők: Vojvoda 24 pont, Perl 19, Váradi 13, Allen 11, Hopkins 8, Somogyi 7, Szabó 4, Keller 2

A csoport másik meccsén:

Portugália-Franciaország 56-69 (16-17, 19-17, 8-15, 13-20)



A csoport állása: 1. Franciaország 8 pont, 2. Montenegró 6 (317-297), 3. Magyarország 6 (290-320), 4. Portugália 4

A magyarok további menetrendje:

július 1.: Magyarország-Portugália

július 4.: Franciaország-Magyarország

Borítókép: fiba.basketball