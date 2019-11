Sikeres műtéten esett át Münchenben Pongó Marcell válogatott kosárlabdázó, akire várhatóan nyolc-tíz hetes kényszerpihenő vár.

A játékos menedzserétől kapott pénteki tájékoztatás szerint a Bundesliga 2-ben szereplő Nürnberg Falco kezdő irányítója októberben érzékelte először a fájdalmat külső lábélében, melyet kezdetben ultrahang terápiával, valamint lökéshullám kezeléssel próbált a csapat orvosi stábja rendbe hozni. Miután ezek nem jártak eredménnyel, külön engedéllyel az egyik első osztályú együttest keresték fel és kiderült, hogy a műtét elkerülhetetlen.

Lóránt András menedzser megjegyezte, hogy Pongó Marcell az elmúlt években minden szezonban sokat fejlődött Németországban, és több első bundesligás csapat is figyeli. A 2019/2020-as szezont remekül kezdte, együttese a Bundesliga 2 egyik élcsapata, éppen az ő teljesítményének is köszönhetően. Idén nyáron a magyar válogatottba is meghívást kapott, eddigi németországi karrierjét elismerve.

"Nagyon szorgalmas, tehetséges játékosról van szó, aki a magyar kosárlabda egyik meghatározó játékosa lehet, és szép európai karriert futhat be a következő években."

